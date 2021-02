La lista de la vacunación vip: quiénes son los 70 beneficiados por el Gobierno Martes, 23 de febrero de 2021 El escándalo por la revelación del vacunatorio vip, que provocó la salida de Ginés González García, no para de crecer.

En un intento por frenar la conmoción, el Gobierno dio a conocer un listado con 70 personas que recibieron la Sputnik V a partir de gestiones oficiales y en violación del cronograma oficial. Pero la nómina dejó expuesto que hay otros listados en provincias y municipios que aún no fueron debidamente informados.



En el listado que presentó la Casa Rosada aparecen el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda González y sus hijas; sindicalistas, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Además de empresarios y dirigentes históricos del peronismo, como Lorenzo Pepe, son algunos de los nombres que integran la nómina de los que fueron inoculados con la vacuna rusa.



El listado solo incluye a los vacunados por personal del Hospital Posadas, que suministraron las dosis en el centro de salud, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Economía. No aparecen, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el líder camionero, Hugo Moyano, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros, quienes se vacunaron con las partidas que se enviaron la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco están los gobernadores e intendentes que ya se dieron las dosis de la Sputnik V.





En un intento de neutralizar el impacto que causó la revelación que realizó el periodista Horacio Verbitsky, la Casa Rosada divulgó este lunes el listado con el objetivo de transparentar la información y de contener el ruido puertas adentro del Gobierno. Lejos de calmar los ánimos, la presencia de funcionarios jóvenes causó un fuerte malestar en algunos de los despachos más influyentes de Balcarce 50.



"Esto fue como un atentado. Recién estamos removiendo los escombros. Todavía no sabemos la verdadera magnitud del daño que causó el error de Ginés", graficaron fuentes oficiales.



Encabezan el inventario el jefe del Estado y su grupo más cercano. Ellos son el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, y el subsecretario de Medios, Marcelo Martin. También aparecen el fotógrafo Esteban Collazo y el secretario privado del jefe del Estado, Nicolás Ritacco. Según explicaron a LA NACION desde la Casa Rosada, el 18 de enero, el jefe de la Unidad Médica Presidencial, recomendó la vacunación de todos ellos para "preservar la salud de nuestro Primer Mandatario". Ahí, se generó la "burbuja sanitaria presidencial".



Otro de los grupos está liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se vacunó en el Palacio de Hacienda junto con parte de sus colaboradores: Sergio Chodos, director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI); Melina Mallamace, jefa de Gabinete; Vera Voskayan (prensa), Pablo Salinas (asesor), y Maia Colodenco, jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía.



González García montó un vacunatorio exclusivo en el Ministerio de Salud y se reservó un "remanente" de al menos 3000 vacunas que llegaron al país y que no fueron repartidas entre las provincias. Ese beneficio fue para unos pocos: distintas figuras políticas e incluso su sobrino accedieron a esas dosis. El viernes pasado se destapó el escándalo tras la confesión pública del periodista Horacio Verbitsky.



Entre los 70 beneficiarios también están el periodista de C5N Gabriel Michi; el dirigente kirchnerista Jorge "el Topo" Devoto; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa, Patricia Alsúa; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, y los empresarios Seza Manukian, Florencio Aldrey (dueño del diario La Capital, de Mar del Plata) y parte de su familia.



Además de Cristina Kirchner y Moyano, no fueron identificados en la nómina Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, el padre y los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se vacunaron contra el coronavirus, según quedó asentado en los registros el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA.



Según explicaron cerca de Massa, Durrieu y Galmarini, ambos mayores de 70 años, recibieron "la vacuna dado que pertenecen a grupos de riesgo". Además, utilizaron la aplicación pública para solicitar sus turnos y se les aplicó la vacuna en el hospital público asignado dentro de la Región Sanitaria Quinta.



Tras el escándalo, el Presidente instruyó a Cafiero y Vizzotti para que den a conocer de forma inmediata el listado de los vacunados. Con González García fuera del Gobierno y el registro público, en la Casa Rosada consideran que la crisis quedará "encapsulada". La nómina difundida no incluye los números de documento y en algunos casos tampoco los nombres completos, lo que dificulta su identificación.



La lista de vacunados vip



FERNÁNDEZ, ALBERTO: presidente de la Nación

VITOBELLO, JULIO: secretario general de la Presidencia

BIONDI, JUAN PABLO: secretario de Comunicación y Prensa

MARTÍN, MARCELO: subsecretario de Comunicación y Prensa

COLLAZO, ESTEBAN: director de Fotografía de Presidencia

RITACCO, NICOLÁS: director de Audiencias Presidenciales

SOLÁ, FELIPE: ministro de Relaciones Exteriores

NEME, JORGE: secretario de Relaciones Económicas Internacionales

GUZMÁN, MARTÍN: ministro de Economía

MALLAMACE, MELINA: jefa de Gabinete del Ministerio de Economía

VOSKANYAN, VERA: prensa del Ministerio de Economía

CHODOS, SERGIO: director argentino en el Fondo Monetario Internacional (FMI)

SALINAS, PABLO: asesor en el Ministerio de Economía

COLODENCO, MAIA: jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía

SCIOLI, DANIEL: embajador en Brasil

PEPPO, OSCAR: embajador en Paraguay y exgobernador de Chaco

ZANNINI, CARLOS: procurador del Tesoro

GONZÁLEZ GARCÍA, GINÉS: exministro de Salud

BONELLI, LISANDRO AMELIO: exjefe de Gabinete de Ginés González García

DÍAZ BAZÁN, JUDIT: subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud

GUILLE, MARCELO ARIEL: funcionario del Ministerio de Salud

MONSALVO, MAURICIO ALBERTO: subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud

SABIGNOSO, MARTÍN HORACIO: secretario de Equidad en Salud, del Ministerio de Salud

MEDINA, ARNALDO: secretario de Calidad en Salud, del Ministerio de Salud

D'AMICO, CLAUDIO MIGUEL: funcionario del Ministerio de Salud

CORCHUELO, JOSÉ: exdiputado nacional y exministro de Salud de Chubut

BARRIONUEVO, HÉCTOR: director nacional de Salud Mental y Adicciones

GALLARDO, PATRICIA: directora del Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer, del Ministerio de Salud

FONTELA, MARIANO ALBERTO: subsecretaría de Integración de los Sistemas, del Ministerio de Salud

LEIBOVICH, ANDRÉS JOAQUÍN: subsecretario de Política, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud

INSÚA, HORACIO: secretario privado de Ginés González García

ZANARINI, EUGENIO DANIEL: superintendente de Servicios de Salud

REARTE, ANALÍA: directora nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud

SAULLE, JUAN PABLO: coordinador logístico de la Secretaría de Acceso a la Salud

AQUINO, ANALÍA: asesora de la Secretaría de Acceso a la Salud (que conducía Carla Vizzotti)

COSTA, ALEJANDRO: subsecretario de Estrategias Sanitarias, del Ministerio de Salud

CASTELLI, JUAN: director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles

DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES: empleada del Ministerio de Salud

MIRANDA, GRACIELA

BURGO, FILOMENA MARTA: esposa del exintendente Hugo Curto

PÁEZ DALESSANDRO: en la lista difundida no figura su nombre de pila

LÓPEZ, IRENE

MANDRACCIO, NÉSTOR

MICHI, GABRIEL: periodista de C5N

DEVOTO, JORGE HÉCTOR: dirigente kirchnerista

ALSÚA, PATRICIA: esposa de Carlos Zannini

PEPE, LORENZO ANTONIO: dirigente peronista, exdiputado nacional

DUHALDE, MARCELO JORGE: periodista, fue funcionario de González García en su anterior paso por Salud; es hermano del fallecido abogado Eduardo Luis Duhalde

CURTO, HUGO: exintendente de Tres de Febrero

DUHALDE, EDUARDO: expresidente

GONZÁLEZ, HILDA: esposa de Eduardo Duhalde, exministra

MAO, CARLOS: histórico secretario de Eduardo Duhalde

DUHALDE, MARIA EVA: hija de Eduardo Duhalde

DUHALDE, JULIANA: hija de Eduardo Duhalde

GILARDI, CARLOS ARIEL: funcionario del Ministerio de Salud

MORICHETTI, YAEL: empleada en el Ministerio de Salud

AVELLA, CARLOS ALBERTO: funcionario del Ministerio de Salud

SOUTO, JUAN

MARTELLETTI, CAMILO

GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL

MANUKIAN, SEZA: empresario

VERBITSKY, HORACIO: periodista, director de El Cohete a la Luna

ALDREY, FLORENCIO: empresario, dueño del diario La Capital, de Mar del Plata

NOYA ALDREY, LOURDES: familiar de Florencio Aldrey

NOYA ALDREY, MATILDE: familiar de Florencio Aldrey

NOYA ALDREY, DOLORES: familiar de Florencio Aldrey

GUILLE, FÉLIX EULOGIO: padre del funcionario Marcelo Guille

TAIANA, JORGE ENRIQUE: senador nacional

SCHACHTER, SALOMÓN: médico amigo de Ginés González

VALDÉS, EDUARDO: diputado nacional