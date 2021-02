Pronostican escasas lluvias durante esta semana

Martes, 23 de febrero de 2021

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) publicó el informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) emitido el 21 de febrero, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); persistirá el marco de lluvias acotadas durante la próxima semana.





Sólo se esperan lluvias sobre el extremo noreste en la tarde / noche del día miércoles. Se interpreta que no se acumularían montos significativos. Para la mitad norte de la Cuenca del Plata no se esperan eventos importantes.



Respecto a la situación hidrológica, el informe del INA (disponible en la página web www.icaa.gov.ar, señala que en el tramo correntino-paraguayo del río Paraná, sin lluvias significativas. El caudal entrante al embalse de Yacyretá promedió 11.740 metros cúbicos por segundo (11% menos), con un fugaz y acotado repunte entre el 17 y 21 de febrero. Se espera una leve disminución adicional.



La descarga promedió 11.510 metros cúbicos por segundo (15% menos). En Paso de la Patria el nivel descendió hasta el 18 de febrero y acusa el efecto del acotado repunte, estabilizandose en 3,70 metros, con perspectiva de descenso. Se mantiene en la franja de oscilación normal, situación que no se espera que cambie en la próxima semana.



En Goya el nivel se estabiliza, queda oscilando próximo a 3,80 metros y con perspectiva de descenso desde el 27 de febrero. En febrero promediaría 4,00 metros (0,21 metros por debajo de lo normal).



En la cuenca media del río Uruguay, otra semana sin lluvias significativas. El aporte en ruta registró una nueva y fuerte disminución, siendo actualmente del orden de 1.000 metros cúbicos por segundo (menos de la tercera parte del valor anterior). Se registraron fuertes descensos en todo el tramo medio del río: 0,49 metros en San Javier, 1,06 metros en Santo Tomé y 1,61 metros en Paso de los Libres.



El informe publicado en el sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar señala que los niveles en el tramo medio podrían volver a ubicarse en la franja de aguas bajas. En Paso de los Libres el caudal promedió 2.460 metros cúbicos por segundo (un 50% menos). La tendencia climática indica actualmente lluvias normales sobre la cuenca media en el trimestre al 30 de abril de 2021. Se mantendrá la atención especialmente en los eventos de corto plazo.