El Presidente llegará a Corrientes para la reunión de gobernadores

Martes, 23 de febrero de 2021

Trascendió anoche que el presidente Alberto Fernández finalmente visitará Yapeyú el jueves para rendir homenaje a la figura del General San Martín y participar de la reunión del Consejo Regional del Norte Grande que integran los gobernadores de la región.



Desde México se trasladará hasta Posadas y de allí a Yapeyú para participar del encuentro de Gobernadores.



Desde presidencia de la Nación se habrían comunicado con el Gobierno provincial para confirmar la llegada del Jefe de Estado.



En la reunión del consejo directivo de 10 gobernadores del Norte Grande que se realizará el jueves se avanzará con el precio diferencial de la tarifas de energía, el subsidio al transporte, la tarifa plana de gas, el precio del combustible, la recuperación del empleo privado, inversión en infraestructura y desarrollo portuario.



Los temas principales del cónclave serán tarifas de energía, subsidios al transporte público y obras de infraestructura.





Los gobernadores insistirán en tarifas diferenciales de energía eléctrica, fundamentando el pedido en el consumo registrado durante los últimos meses del 2020 como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la región.



Respuesta que está siendo analizada por la cartera económica nacional y desde la cual se propondría un cuadro tarifario para los hogares y las empresas (contemplado en la Ley de Presupuesto 2021).



Otro de los temas que se abordará en el cónclave es el de los subsidios al transporte público.



Pero además de este pedido de reparación para el Norte Grande, los gobernadores también solicitaron que se cree un sistema de compensación respecto al precio del combustible.





Por otro lado, se avanza con el pedido de tarifa plana de gas para subsanar diferencias que oscilan entre los 3 y 7 dólares respecto de la región. Asimismo se analiza un esquema de contribuciones de carácter diferencial para la recuperación del empleo privado formal en la región. La propuesta consiste en una baja del 75 por ciento en 2021, un 50 por ciento en 2022 y un 25 por ciento en 2023. Vale señalar que también se propuso la implementación de incentivos para generar 250.000 nuevos empleos.



Un tema no menor con el que insistirán los gobernadores será la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), aunque en las últimas horas, Fernández fijó una condición que transmitió a sus ministros y secretarios más cercanos: sólo avalará una modificación en el calendario de elecciones si existe un acuerdo político con la oposición para llevarlo a cabo. La pregunta, ahora, es cuál será el cambio a impulsar. Más que nada porque las diferencias no sólo aparecen con Juntos por el Cambio, sino también adentro de la propia coalición oficialista. Los gobernadores peronistas desean suspender las Paso en 2021, mientras que Máximo Kirchner y sus aliados de La Cámpora pretenden mantenerlas como método de acumulación de poder en todo el país.



Valdés es uno de los gobernadores que impulsa que esta instancia electoral no se lleve adelante, ya que los correntinos deberían ir más de tres veces a las urnas, dado que junto con Santiago del Estero, en Corrientes se eligen también cargos ejecutivos.