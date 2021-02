Boca venció a Newell's y sumó su primer triunfo en la Copa LPF

Lunes, 22 de febrero de 2021

El Xeneize llevaba seis partidos sin poder ganar, pero gracias a un cabezazo de Izquierdoz pudo superar a la Lepra y conseguir la primera victoria en el certamen.





Tras el empate de la semana pasada ante Gimnasia en La Bombonera, Boca pudo conseguir esta noche ante Newell's en Rosario su primera victoria en la Copa Liga Profesional, que le sirvió para cortar una racha de seis partidos sin triunfos. Carlos Izquierdoz, a los 25 minutos del segundo tiempo, hizo el único gol del partido.





En el primer tiempo arrancó mejor Boca y a los 4 tuvo la primera chance cuando Cardona sacó -casi sin recorrido- un buen derechazo que se fue muy cerca del primer palo. Minutos más tarde, Villa tuvo una interesante escalada por izquierda aunque terminó definiendo con poco ángulo, e Izquierdoz llegó a conectar un córner a los 24, pero no pudo cabecear bien, sino que apenas llegó a desviarla. La única de la Lepra en el primer tiempo fue cuando Scocco salió del área y generó un ataque que terminó en un centro atrás que no pudo ser capitalizado. Las últimas de un flojo primer tiempo fueron de Villa: la primera, un buen remate de zurda que controló Aguerre, y la segunda un débil derechazo de afuera, tras una buena jugada personal.





El complemento arrancó algo más parejo, y hasta Newell's se mostró levemente superior en los primeros minutos. Formica tuvo la más clara de la Lepra a los 3 minutos, cuando recibió en tres cuartos de cancha, dejó en el camino a Izquierdoz y se fue mano a mano con Andrada, que se quedó con el duelo. Pasaba poco realmente y escaceaban las llegadas, hasta que a los 25 Boca tuvo un tiro libre desde el costado del área y marcó la diferencia: Cardona ejecutó de manera precisa e Izquierdoz apareció libre de marca para conectar con un fuerte cabezazo y marcar el 1-0. Segundo gol consecutivo del zaguero, que venía de convertir ante Gimnasia.



Newell's nunca encontró respuestas para lograr empatar y Boca lo pudo haber liquidado dos veces. Primero, a los 36, cuando Obando -que ingresó en buen nivel- encabezó una contra por la izquierda y terminó habilitando a Villa, que llegó por la derecha a la carrera y definió de primera, sin poder vencer a Aguerre. A los 44, Cardona -con lo justo desde lo físico- remató desde el borde de área tras un toque de Soldano: la pelota se desvió en un defensor y se fue al córner. La última fue para el local, que a través de Scocco se ilusionó con la igualdad, pero Andrada achicó bien y se quedó con el mano a mano para asegurar el triunfo.



De esta manera, Boca alcanzó los cuatro puntos en la Zona 2, donde Lanús y Vélez arrancaron con puntaje ideal y lideran con seis. La Lepra, por su parte, no levanta cabeza y perdió su segundo partido consecutivo. En la próxima fecha, el Xeneize será local de Sarmiento (domingo, 21.30hs), mientras que los rosarinos visitarán a Talleres.