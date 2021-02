Platense se quedó con el clásico ante Argentinos

Lunes, 22 de febrero de 2021

Con un tanto de Pereyra Díaz tras centro Gerzel, ambos ingresados en el segundo tiempo, el Calamar se impuso en el clásico y en su vuelta a Primera después de 22 años.





En la vuelta a Primera División después de más de dos décadas y nada menos que en el clásico frente a Argentinos Juniors, Platense se dio una gran alegría al imponerse en el estadio Diego Armando Maradona por 1-0. El único tanto del encuentro, que le dio continuidad a la segunda fecha de la Zona 1 de la Copa Liga Profesional, lo convirtió Jorge Pereyra Díaz.





Para Platense fue el debut en este regreso en la Primera División debido a que postergó el partido ante Sarmiento por la primera fecha, mientras que para el Argentinos de Gabriel Milito fue la segunda derrota seguida ya que había perdido en la presentación frente a Rosario Central.





Argentinos se mostró superior en el arranque del primer tiempo, aunque con el paso de los minutos Platense fue emparejando el desarrollo y, en definitiva, el Calamar fue el que tuvo la más clara: Franco Baldassarra tenía que empujarla debajo del arco después del pase de Hernán Lamberti, pero no pudo y se perdió un gol increíble.





El arquero de Platense fue una de las figuras de la etapa inicial y antes del cierre de la etapa inicial le sacó el gol a Gabriel Avalos en un mano a mano.





Como ocurrió en el primer tiempo, Argentinos comenzó mejor que Platense y Gabriel Avalos fue el protagonista del arranque de la segunda etapa: primero Nicolás Zalazar lo tomó claramente de la camiseta pero Néstor Pitana no consideró que hubo penal y después se lo perdió debajo del arco tras una muy buena jugada personal de Gabriel Florentín.





A los 38 minutos del segundo y cuando al partido en La Paternal no le sobraban emociones, Platense llegó al gol que le permitió quedarse con una gran victoria en su vuelta a la Primera División.



Gastón Gerzel le ganó el duelo a Kevin MacAllister, tiró el centro y Jorge Pereyra Díaz puso la cabeza para mandar la pelota a la red. Los dos protagonistas de la jugada ingresaron en el segundo tiempo.