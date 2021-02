Llegaron 13 mil dosis de la vacuna Covishield

Sábado, 20 de febrero de 2021

El camión refrigerado arribó a Corrientes en la mañana de este sábado, con la supervisión de la Dirección de Inmunizaciones. Las vacunas serán distribuidas en el interior de la provincia.





A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador Gustavo Valdés publicó: “Llegaron 13.000 dosis del primer componente de la vacuna Covishield. De esta manera, continuaremos nuestro Plan Provincial de Vacunación, voluntario y gratuito, con el objetivo de seguir inmunizando a largo plazo contra el COVID-19”.



En tanto el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, comunicó: “Estamos recibiendo las primeras dosis correspondientes a la vacuna Covishield, esta semana vamos a comenzar en el interior, estaremos comunicando los detalles”.



Por su parte, la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, dijo que “recibimos las vacunas Covishield, la cual utiliza como plataforma un vector viral no replicativo

(adenovirus de chimpancé). Se puede almacenar de manera segura a temperaturas de 2° C a 8° C, el esquema comprende dos dosis, con un intervalo de 8 a 12 semanas de diferencia”.



Agregó que “ayer realizamos una primera capacitación sobre los lineamientos de esta vacuna vía Zoom, de la que participaron los referentes de vacunas del interior de la provincia, y mañana haremos otra”.



Cabe mencionar que para que una vacuna pueda aplicarse en el país, la ANMAT, analiza primero los datos de los ensayos clínicos y luego decide si concede la autorización para su uso en la Argentina. Por lo tanto, todas las vacunas que se apliquen estarán autorizadas por la ANMAT, que dará fe de su seguridad y eficacia.