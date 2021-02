River presentó a sus refuerzos, con Gallardo y D'Onofrio

Sábado, 20 de febrero de 2021

River, que se prepara para enfrentar a Rosario Central por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Liga Profesional, presentó oficialmente a sus refuerzos, junto a Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Gallardo. El presidente del club y el Muñeco brindaron una conferencia de prensa.





River vuelve a entrenar en el Monumental



A ella asistieron las flamantes incorporaciones: Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Agustín Palavecino, Alex Vigo, José Paradela y Agustín Fontana. En ese sentido, los más requeridos por los periodistas fueron el experimentado central y el volante que viene de Deportivo Cali, primo de Erik Lamela.



"Confío en lo que puedo dar y aportar. Hablé con Marcelo y lo que rescato es que me dieron la posibilidad de volver. Me debo a entrenarme, hacerlo al 100 y adaptarme al grupo con su nivel alto", sostuvo Maidana, de último paso por el Toluca de México.



A su vez, Palavecino se mostró contento por su arribo a River y contó cómo fue el recibimiento del plantel: "Nos recibieron de la mejor manera. Uno de afuera lo imagina de otra forma, pero a mí me emocionó mucho. Trataré de mejorar día a día al lado de estos compañeros que son unas bestias".





Gallardo y qué significa River



"Estoy en un momento de mi vida en el que tengo varios años vividos. Significa el lugar para disfrutar. Cuando no estoy acá, lo extraño. Le voy a dar al club mi vocación y todo mi compromiso".



Gallardo y la actitud

"Me importa que sigamos en un nivel que estamos acostumbrados. Todos debemos seguir empujando para ser mejores".



Gallardo y la consideración de los refuerzos

"Cuando pase la semana estarán todos disponibles y empezará una linda competencia entre ellos".



Gallardo y lo que es River

"Ellos imaginan otra cosa por lo que es el club, pero cuando llegan se dan cuenta de la calidad humana del grupo, en particular por todas las personas que somos parte de la institución".



Fontana y el recibimiento del plantel

"Nos trataron de la mejor manera. Desde el primero hasta el último. Estoy contento por el grupo que hay".



D'Onofrio y la incidencia de Gallardo

"No hay nada de lo que se hizo que no pasara por él y Enzo Francescoli. Lo del campo de juego, Marcelo lo manifestó, teníamos la deuda y lo cumplimos".



D'Onofrio y el Monumental

"Era necesaria la obra. Esto demuestra que cuando hay proyecto, las cosas se cumplen".



Gallardo y la vuelta del campeonato

"Tenemos la ilusión de sumar puntos mañana, luego de la derrota en La Plata. Hay que hacer enfoque en los errores cometidos, pero seguir con nuestra idea de la búsqueda constante".



Gallardo y la vuelta al Monumental

"Es un placer enorme pisar nuestro estadio. La obra es magnífica y estoy contento por disfrutarla. Eso nos genera una mayor motivación".



Fontana y los delanteros de River

"Me dijeron que tengo un juego parecido a lo de Borré, pero yo vengo a aportar lo mío de a poco".



D'Onofrio y las elecciones

"Mi mandato termina. Va a venir gente que está capacitado. Estos refuerzos están pensados para el futuro. Estoy contento por la calidad futbolístico y la humana de ellos".



Paradela y la comparación con Nacho Fernández|

"Espero poder hacer una parte de lo que hizo él. Estoy con mucha expectativa y lo quiero disfrutar al máximo".



Palavecino y su llegada a River

"Mi idea es dar mi granito de arena al grupo. Estoy muy contento"



Martínez y la exigencia del Muñeco

"Yo ya sé lo que es estar acá y este proyecto. Hay mucha intensidad y se valora el esfuerzo. Es parecido a Defensa y Justicia, al menos desde lo futbolístico".



Vigo y su arribo

"Estoy contento por mi llegada".



Maidana y su vuelta

Gallardo y la exigencia a los nuevos

"Ellos se van a tener que acoplar a los que están. Ya hay una idea. Necesitábamos un cambio y son parte de la renovación".



Gallardo y la bienvenida a los refuerzos

"Nadie viene a reemplazar a nadie. Les doy la bienvenida y les deseo lo mejor".



