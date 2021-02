Boca ya tiene fecha y sede para el debut en la Copa Argentina

Viernes, 19 de febrero de 2021

El Xeneize hará su presentación frente a Claypole, el 3 de marzo en la cancha de Lanús, por los 32° de final. Lo único que resta definir es el horario.



La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca debutará en la Copa Argentina el 3 de marzo en la cancha de Lanús. Su rival en los 32° de final será Claypole y lo único que resta definir es el horario para la presentación del equipo que dirige Miguel Ángel Russo.







El conjunto xeneize tendrá otras dos competiciones a lo largo del primer semestre de este año: la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (ya comenzó) y la Copa Libertadores. Para su presentación en el certamen federal se medirá con un rival que justamente acaba de lograr el ascenso a la Primera C.



El cuadro de la Copa Argentina ya ilusiona a muchos con un Superclásico en octavos de final. Para eso, Boca deberá eliminar a Claypole y luego al vencedor del duelo entre Defensores de Belgrano y Almirante Brown, mientras que a River solo le queda el choque frente a Atlético Tucumán o Comunicaciones.



LOS OTROS PARTIDOS DE LOS 32° DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA

VIERNES 19 DE FEBRERO



DEFENSORES DE BELGRANO vs. ALMIRANTE BROWN

Hora: 21.30

Cancha: Estudiantes



SÁBADO 20 DE FEBRERO



TIGRE vs. ALVARADO

Hora: 21.30

Cancha: Quilmes



DOMINGO 21 DE FEBRERO



ATLANTA vs. VILA SAN CARLOS

Hora: 17.10

Cancha: Estudiantes



MARTES 23 DE FEBRERO



LANÚS vs. REAL PILAR

Hora: 21.10

Cancha: Arsenal



JUEVES 25 DE FEBRERO



HURACÁN vs. ESTUDIANTES (SAN LUIS)

Hora: 17.10

Cancha: Alianza (Cutral Có)



LUNES 1° DE MARZO



SAN MARTÍN (T) vs. SAN MARTÍN (SJ)

Cancha: Instituto



MARTES 2 DE MARZO



TALLERES vs. ATLÉTICO DE RAFAELA

Cancha: San Nicolás



MARTES 2 DE MARZO



DEFENSA Y JUSTICIA vs. ESTUDIANTES



MIÉRCOLES 3 DE MARZO



BOCA vs. CLAYPOLE

Cancha: Lanús