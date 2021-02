Llegan a las provincias las vacunas Covishield que arribaron de India

Viernes, 19 de febrero de 2021

El ministro de Salud informó que las 580.000 dosis que arribaron al país el miércoles llegan a las provincias para continuar la campaña nacional de vacunación.







Las vacunas Covishield elaboradas en la India y desarrollada por Oxford y AstraZeneca que llegaron el miércoles a la Argentina "estarán en las provincias" a partir de este viernes, según afirmó el ministro de Salud, Ginés González García, durante una recorrida por un vacunatorio y un laboratorio en la ciudad entrerriana de Paraná.



González García remarcó la "diferencia muy importante" entre el momento actual y la situación existente durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, donde "encontramos 12 millones de vacunas que las dejaron en la aduana y otro cuatro millones que se dejaron vencer".



El ministro recorrió el hospital de la Baxada en Paraná, un centro asistencial "de jerarquía que estuvo cerrado cuatro años", algo que consideró como "una afrenta a la población".



Por ello, destacó que el presidente instó a sus ministros a entender que "la vida es lo más importante y la salud es central".





González García consideró que "la esperanza de los argentinos está renovada" con la vacunación contra el coronavirus y destacó que Entre Ríos es "donde mejor se está gestionando la vacunación".



"No es fácil pero esta provincia demostró ritmo, organización y logística, y va a ser pionera con los números de vacunados", agregó.



"En Argentina hay muchas realidades y tenemos que analizar cada una de las particularidades del país, compartir información sobre la situación epidemiológica de cada provincia y continuar reforzando el sistema de salud con una mirada federal para poder atender a todos los pacientes de Covid que lo necesiten", sostuvo González García.



Y agregó que "esta primera etapa hacemos la vacunación para proteger a los que nos tienen que cuidar, que son los trabajadores de salud, empezando por los más expuestos. Pero el lunes empiezan con los mayores de 70 años y después vamos a llegar a todos los entrerrianos, trabajando conjuntamente".



Asimismo, detalló que la primera fase de la vacunación servirá para "proteger a quienes nos cuidan". "La fase siguiente será vacunar a los vulnerables, y después a todos, trabajando intensa y conjuntamente durante varios meses, llevando seguridad y esperanza", sostuvo.



Por otro lado, precisó que la vacuna "tiene importancia y ocupa el centro mediático", pero también llamó a "cuidar a todo el sistema de salud".







"La modernidad edilicia, como en este hospital (de la Baxada), se ve, pero no es sólo edificios sino incorporar tecnología con nuevos aparatos de diagnóstico y la informática", señaló.



En ese sentido, remarcó que se pusieron en funcionamiento "la historia clínica digital, donde todos los argentinos tienen su historia clínica a donde vayan; la receta electrónica en todo el país; la telemedicina y una nube de información sanitaria".



En tanto, mencionó que buscan ampliar un programa de trabajo con Entre Ríos donde asisten a unas 418.000 personas que no tienen obra social; para "seguir mejorando el sistema de salud, que lo encontramos descalabrado".



"Estamos dando una respuesta tremenda a la pandemia y ampliando el servicio, pensando en otras cuestiones importantísimas que no se pueden paralizar por la pandemia", concluyó.



Acompañaron al ministro su vice, Carla Vizzotti; su jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; y la presidenta del Instituto Nacional del Cáncer, Patricia Gallardo.







Vizzotti, a su turno, comentó que "ayer (miércoles) llegaron 580 mil dosis de la vacuna de Oxford producida en la India (Covisheld)" y anunció que "se está iniciando la distribución hoy para que lleguen entre mañana (viernes) y el sábado a todas las jurisdicciones del país unas 530 mil dosis".



Además, añadió que "se distribuyeron 350 mil dosis del primer componente de la Sputnik V durante este fin de semana largo".



Por su lado, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, resaltó "el acompañamiento nacional desde el primer día de pandemia para trabajar de manera articulada, coordinada, y fijando objetivos que fuimos cumpliendo paulatinamente".



El objetivo "es la vacunación según los protocolos establecidos, iniciando desde mañana con personas internadas en geriátricos y desde el lunes a las personas mayores de 70 años, en los 17 departamentos de la provincia", puntualizó.







Bordet dijo que el hospital de la Baxada de Paraná "marca el símbolo de tres épocas: la primera con la decisión política de construir un hospital con Cristina Fernández de Kirchner".



"La segunda, con el cambio del Gobierno, que mostró desidia, abandono y desinterés por la salud pública dejando respiradores con riesgo de vencimiento; y una tercera etapa que empieza en diciembre de 2019, para ponerlo en funcionamiento".



Bordet agradeció "al Estado Nacional, que acompañó con recursos y conocimiento aplicado, y con la decisión de trabajar con todos los gobernadores de manera federal".



Finalmente, indicó que pasada la pandemia, Entre Ríos va a tener "un sistema sanitario muy fortalecido y avanzado".



Nación, además, entregó a la provincia 13.500 test de VPH como método de tamizaje primario para la prevención de cáncer cervicouterino durante todo 2021 y el laboratorio se suma a las 9 provincias y a los 7 municipios de la provincia de Buenos Aires que ya cuentan con esta tecnología.