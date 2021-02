Felipe Román no superó la revisión médica y se cayó su pase a Boca Viernes, 19 de febrero de 2021 El futbolista Felipe Román sufrió problemas en su revisión médica a la que se sometió este jueves y su llegada al Xeneize fue descartada.

El defensor colombiano Andrés Felipe Román no superó hoy la revisión médica y se frustró su incorporación a Boca Juniors, al que iba a sumarse por pedido del entrenador, Miguel Ángel Russo.



"Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia", informó oficialmente esa tarde la institución de la Ribera.



Román, quien había llegado al país en la madrugada, "no superó la revisión médica" a la que se sometió esta misma mañana "y el pase no se hace", le había adelantado a Télam una fuente del club.



Aunque el comunicado de Boca no lo detalló, fuentes de la entidad le dijeron a Télam que a Román le detectaron una "miocardiopatía hipertrófica", es decir un problema cardíaco similar al que, por ejemplo, padeció el exvolante de Vélez Sarsfield Marcelo Bravo, quien debió dejar el fútbol a los 20 años de edad, en 1995.



Curiosamente, cuando Bravo dejó de jugar se sumó al cuerpo técnico de Russo, que entonces estaba en el club de Liniers.



Román, lateral derecho de 25 años, llegaba de Millonarios de Bogotá por expreso pedido del DT (lo dirigió en Colombia) y Boca, que le iba a hacer contrato por tres años, había acordado el pago de dos millones de dólares para quedarse con el 80% de su ficha.



Russo tiene en el plantel dos laterales derechos, Leonardo Jara y Julio Buffarini, pero a ambos se les vence su contrato el 30 de junio de este año y no seguirán en la institución.