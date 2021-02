Pedirían cambio de carátula del hecho fatal de la ruta 12

Viernes, 19 de febrero de 2021

El fiscal de Instrucción N° 6, Gustavo Roubineau, citó a la viuda del cabo del Ejército Axel Ezequiel González (34) para interiorizarle sobre el estado de la causa. González y hijo, de 12 años, murieron atropellados por un automovilistas cuando se dirigían en moto a pescar.





La señora se hallaba acompañada del doctor Gaspar Moreno.



El abogado dijo que habían sido convocados por el fiscal Roubineau para ponerlos al tanto de las actuaciones policiales y judiciales que se realizan por el accidente fatal del sábado 13 de febrero.



Moreno comentó a radio Dos que el sumario aún está en la comisaría 9ª, que interviene por jurisdicción.



Una vez que esa pieza ingrese al Juzgado pasará a formar parte del expediente que contempla testimonios en sede policial, croquis del lugar el choque, fotografías e informes de peritos entre otra documentación.



Además, se deberá agregar informes de autopsia y de los análisis que realizaron a Matías Piattoni, conductor del auto que los atropelló.



El doctor Moreno habló de que se evalúa con la familia pedir un cambio de la carátula.



Solicitarían acusar a Piattoni por homicidio simple y no por homicidio culposo.



En las últimas horas se conoció el resultado de los exámenes toxicológicos y dosaje de alcohol que sobre muestras de sangre y orina del conductor realizó la Dirección de Investigaciones Científicas y Pericias de la Policía de Corrientes.



En orina, se halló metilendioxi-metanfatimina (MDMA). Se trata de una droga de diseño, y es la droga más comúnmente encontrada en las tabletas de éxtasis, indicó el informe, y remarcó que el resultado obtenido por cromatografía gaseosa es 1,75 gramos de alcohol por litro en sangre y 2 gramos de alcohol por litro en orina.



El fiscal sostiene que todo está probado y esperará los informes para formalizar la imputación.

El siniestro vial se produjo en el sábado 16, cerca de las 6.30, en el kilómetro 1.038 de la ruta nacional N° 12.



Piattoni manejaba un Ford Mustang GT y atropelló y mató a Áxel Ezequiel González (32) y su hijo Mateo (12), que circulaban en una moto Yahama Crypton de 110 c. c.