Una docente de la Normal dio positivo y aislaron a un grupo

Viernes, 19 de febrero de 2021

En el nivel primario de la Escuela Normal “Doctor Juan Pujol”, una docente dio positivo y preventivamente se aisló al grupo con quienes había trabajado en modalidad burbuja.





La rectora de la institución, Patricia Silva Genes, confirmó que aplicaron el protocolo ante un caso. A la vez, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, descartó que hayan otras escuelas donde tuvieron que actuar de la misma manera.







En el establecimiento céntrico, las actividades se desarrollarán de manera normal en esta fecha. Aseguran que entre 10 y 12 maestros fueron aislados y que trabajaron bajo estricto protocolo y en el patio del colegio.







El contacto fue el miércoles cuando se presentaron directivos y docentes. Armaron grupos reducidos y por ello no hay un número superior de aislados. Cumplieron con distanciamiento, higiene de manos y barbijos.







La rectora de la institución dijo que “solo quedarán en sus casas los profesores que compartieron trabajo con la colega y serán hisopados el 23”.







“Llamamos a la reflexión y a la responsabilidad ante la presencia de síntomas. Si es así, pedimos que se aíslen, que no asistan a la institución y que den aviso”, sostuvo.







Por otra parte, Navias comentó que la Normal es el único establecimiento donde se presentó un caso positivo esta semana. Descartó situaciones similares y pidió no alarmar a la sociedad.



“Una docente que ayer (por el miércoles) se reunió en el patio con sus colegas y quienes estuvieron cerca están aislados preventivamente. Si tenía barbijos y distancia, no habría inconvenientes. 







Además estaban en el patio”, confirmó el funcionario de Educación.







Indicó que “en el Colegio José Hernández, de Laguna Brava, hay un caso positivo pero confirmado hace diez días. Se trata de una docente. La institución está funcionando con normalidad. Hay mucha falta de información y en las redes sociales buscan crear confusión y miedo. Los directivos saben cómo es el protocolo. De todo lo que está circulando, el

99 % no es cierto”.