Emergencia forestal: se inicia en terreno la recepción de las Declaraciones Juradas Viernes, 19 de febrero de 2021 La declaración para esos once departamentos surgió ante los incendios rurales que afectaron a unas 22 mil hectáreas entre los meses de marzo y diciembre de 2020.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Producción, oficializó por primera vez la declaración de la emergencia agropecuaria para el sector forestal, y alcanza a los productores que sufrieron daños por incendios en sus plantaciones ubicadas en los departamentos de Concepción, Esquina, Alvear, General Paz, Goya, Ituzaingó, Mburucuyá, Saladas, San Miguel, San Roque y Santo Tomé. La declaración para esos once departamentos surgió ante los incendios rurales que afectaron a unas 22 mil hectáreas entre los meses de marzo y diciembre de 2020.



Tras la sugerencia de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, el gobernador Gustavo Valdés decretó la emergencia forestal, además de instruir a las áreas correspondientes para la activación de las herramientas establecidas por ley para situaciones de este tipo, a fin de acompañar a este sector productivo tan fundamental en la economía de la provincia



La cuenca forestal de la tierra colorada, principalmente en las localidades de Gobernador Virasoro e Ituzaingó fueron las más afectadas por el fuego. Si bien se estima en 65 los productores afectados en los once departamentos, la cifra exacta se conocerá al finalizar la fecha de recepción de las declaraciones juradas previstas para el 9 de abril de este año.



El ministro de Producción, Claudio Anselmo aseguró que la implementación de esta medida es necesaria para acompañar al sector afectado y con pérdidas millonarias en bosques, en madera y en resina que se extrae de los pinos de esta zona y que además de lo que prevé la ley, a través del CFI y el IFE se están generando asesoramiento y líneas de financiamiento a tasa subsidiada vía Banco de Corrientes.



Cabe destacar que, una vez que el Decreto Provincial 178/2021 sea aprobado en la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, que está prevista para el próximo martes 23 de febrero –en forma virtual-, los productores afectados también podrán acceder a los beneficios nacionales. Así, podrán obtener la prórroga de vencimientos de impuestos nacionales y de créditos con instituciones financieras nacionales, como así también estar en condiciones de gestionar ante el MAGYP una asistencia económica en forma de ANR para el otorgamiento de subsidios a los productores que hayan sufrido daños por incendios en sus plantaciones forestales.



En los últimos días, técnicos de la Dirección de Recursos Forestales avanzaron en un primer contacto con los representantes de las áreas productivas de los municipios de Virasoro, San Miguel, Mburucuyá, Santa Rosa, Concepción, San Miguel y Caá Catí. En este contexto, los profesionales capacitaron a los mismos en el armado de los formularios correspondientes para adherirse a la emergencia.



Ante cualquier duda o consulta, los interesados pueden contactarse con:



• Dirección de Economía Agraria - Correo Institucional: dea-produccion-corrientes@gmail.com



• Ing. Adrián Collantes – 379-4-818699 – 379-4-546727 – Correo particular: adriancollantes_14@hotmail.com



• Sr. Eduardo Paredes – 379-4-679142 – Correo particular: eduardo.j.paredes.g@gmail.com



• Dr. José Vega – 379-4-907017 – Correo particular: vegagranja@yahoo.com.ar



• Dr. Ricardo Arrieta – 379-4-391210 – Correo particular: roarrieta@hotmail.com



• Ing. Hugo Altamirano – 379-4-799059 – 379-4-700216 –– Correo particular: altamiranohh@gmail.com



• Ing. Carolina Cabrera Brunetti – 379-4-626850 – Correo particular: ingcabrerabrunetti@gmail.com