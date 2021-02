Gobierno provincial y gremios docentes avanzan en el diálogo

Viernes, 19 de febrero de 2021

Este jueves en la sala de situaciones del ministerio de Educación, se reunieron por tercera vez, representantes del Gobierno de la provincia y de los sindicatos docentes para continuar con el diálogo de este 2021 en la Mesa de Gestión Docente.







Participaron de la reunión los delegados de los 6 gremios docentes de la provincia. En representación del Gobierno provincial estuvieron presentes los ministros de Educación Susana Benítez y de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, Subsecretarios de Educación Julio Navías, Gestión Administrativa Mauro Rinaldi y de Infraestructura Escolar Emilio Breard.







Mientras que del sector gremial asistieron José Gea de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP); Rufino Fernández de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Daniel Ayala Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); Juan Carlos Cristhiani de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Pedro Sánchez del Movimiento Unificador Docente (MUD) y Fernando Ramírez de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO).







La Titular de la cartera educativa señaló que ”Participaron los 6 gremios docentes como había sido pautada, la reunión de hoy fue después de la del Consejo Federal de Educación que se realizó en la residencia de Olivos en donde se firmó resoluciones ministeriales de nivel federal que atienden a la organización de los protocolos sanitarios, institucional y también de las bibliotecas”.







Aclaró la ministra que “Estas resoluciones ya han tenido su anclaje jurisdiccional puesto que he firmado junto al resto de los ministros del país y por supuesto ya la provincia está trabajando en protocolos, ayer se divulgó el protocolo sanitario jurisdiccional y en el día de hoy será la resolución que tienen que ver con los espacios y tiempos escolares para el inicio el primero de marzo”.







PROTOCOLO







Asimismo la ministra Benítez sostuvo que “El cumplimiento debe ser estricto, es necesario para seguir cuidando la salud de la población en general y más cuando están en una institución como es la escuela”.







En relación a los protocolos señaló que “hay algo que ya no es desconocido para nadie, el mismo contempla el distanciamiento entre personas sean adultos o menores, uso correcto del barbijo, higiene de manos, utilización de alcohol en gel, aireación de los distintos espacios que contemplan un espacio común en donde los alumnos tienen que estar reunidos o trabajando con sus docentes”.







En cuanto a la situación de la provincia de Corrientes aseguró que “ ayer se reintegraron los directivos y docentes, les hemos dados la bienvenida y el agradecimiento porque en toda las reuniones institucionales que hemos podido tomar contacto y que nos han pasado sus fotos, vimos el cumplimiento estricto del protocolo y que realmente han podido trabajar perfectamente en la institución escolar” remarcó Benítez.







PARITARIAS







Resumiendo la reunión Benítez dijo que “hoy contamos con el acompañamiento del ministro Piasentini y se acordó una próxima reunión con los gremios docentes para mañana luego de las negociaciones de las paritarias a nivel nacional que se realiza este jueves a las 17 horas”.







VACUNAS







Sobre las vacunas, la ministra aclaró que es otro tema que se ha abordado y que “el pasado viernes en el Consejo Federal de Educación el presidente Alberto Fernández junto a ministros Nacionales explicaron la faltante de vacunas, así como también señalaron que no es una condición la vacunación de los docentes para la vuelta a la presencialidad segura, pero nosotros seguimos haciendo hincapié para que todas las provincias reciban las vacunas en primer lugar el personal esencial de salud y luego se incorporen los docentes como corresponde respetando los grupos prioritarios que están pautados en la resolución que firmamos el día viernes” .







ACONDICIONAMIENTO DE ESCUELAS







Por último la ministra de la cartera educativa se refirió al acondicionamiento de los establecimientos y aseguró que “están en pleno proceso de trabajo, las distintas empresas están trabajando con todo el desmalezamiento, limpieza de tanque, limpieza generales, obras de infraestructuras que tienen que ver con cielo raso cubiertas techos sanitarios, nos hemos encontrado con varios establecimientos en donde nos han robado las bombas de agua y tenemos que reponerlas. Estamos con un intenso trabajo para que las condiciones edilicias estén dadas, hoy los señores sindicalistas han planteado algunos casos puntuales en donde el subsecretario de Infraestructura Escolar ha intervenido ante los planteos, en estos días toda la tarea se intensificará para que el primero de marzo las clases estén iniciando en la presencialidad segura y con las condiciones necesarias”.