Fernández habilitó por decreto que se trate en extraordinarias el proyecto de Ganancias Jueves, 18 de febrero de 2021 La norma dispone en su artículo 1º que se incluya en el temario del Congreso "la consideración del proyecto de ley tendiente a sustituir el inciso 'c' del primer párrafo y el cuarto párrafo del artículo 30 de la ley de Impuesto a las Ganancias".





El presidente Alberto Fernández habilitó la incorporación al temario de las sesiones extraordinarias del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias a partir de la publicación, a primera hora de este jueves, del decreto 106/2021 en la edición del Boletín Oficial correspondiente al 18 de febrero.



La norma, que lleva la firma de Fernández y del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, dispone en su artículo 1º que se incluya en el temario del Congreso, durante el período de sesiones extraordinarias, "la consideración del proyecto de ley tendiente a sustituir el inciso 'c' del primer párrafo y el cuarto párrafo del artículo 30 de la ley de Impuesto a las Ganancias".



Las modificaciones propuestas para el artículo 30 de la ley del impuesto a las Ganancias (del texto ordenado en 2019) establecen una serie de porcentajes y combinaciones que, al aplicarse en conjunto, suben el piso a partir del cual se pueden realizar deducciones sobre el salario para pagar el tributo (mínimo no imponible).



Por ejemplo, para aquellos asalariados que tengan ingresos de hasta 150.000 pesos brutos el proyecto de ley establece que "la ganancia neta sujeta impuesto" debe ser "igual a 0 (cero)"



El proyecto en cuestión, con estado parlamentario y numerado en la Cámara Baja con el expediente 6960/2020, fue presentado por el titular del cuerpo, Sergio Massa, el 5 de febrero último

El proyecto en cuestión, con estado parlamentario y numerado en la Cámara Baja con el expediente 6960/2020, fue presentado por el titular del cuerpo, Sergio Massa, el 5 de febrero último.



En su rasgo fundamental dispone que los asalariados que cobren hasta 150.000 pesos brutos mensuales queden exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias.



La iniciativa también establece la exención del pago del tributo para los jubilados que reciban mensualmente un ingreso que signifique hasta ocho jubilaciones mínimas.



De acuerdo a las estimaciones de quienes diseñaron el proyecto, esta suba del piso de Ganancias beneficiará a 1.267.000 personas de la población total de asalariados registrados del país.



La intención oficial es que funcionarios de la cartera de Economía y también integrantes de la Agencia Federal de Ingresos Públicos asistan a la reunión de comisión para exponer sobre los alcances de la propuesta

Con la publicación del decreto 106/2021, y la consecuente ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para tratar el proyecto sobre Ganancias, el oficialismo podrá avanzar en la convocatoria a una reunión informativa de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller (FdT-CABA).



Sin embargo, las sesiones extraordinarias finalizarán el último día hábil de febrero, por lo que a pesar de iniciarse el tratamiento en comisión se descuenta que el debate en el recinto se concretará una vez que arranquen las sesiones ordinarias, cuya apertura se realizará el 1º de marzo, con el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa.



En lo inmediato, la intención oficial es que funcionarios de la cartera de Economía y también integrantes de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) asistan a la reunión de comisión para exponer sobre los alcances de la propuesta y los efectos fiscales que acarreará en caso de ser aprobada.



El proyecto que presentó Massa y que anunció él en persona fue respaldado por todo el oficialismo en Diputados, lo que se expresó en que 109 diputados -la mayoría del FdT pero algunos de espacios aliados como el Frente para la Concordia misionero o el Movimiento Popular Neuquino, más el partido provincial Juntos Somos Río Negro- solicitaron ser cofirmantes de la iniciativa.