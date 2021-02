Con un pedido del 29 % de aumento, arranca la paritaria nacional docente Jueves, 18 de febrero de 2021 Del encuentro de este jueves participarán las cinco organizaciones con representación nacional. Reclamarán un aumento salarial que supere el 29 por ciento para equiparar el proceso inflacionario. El ministro Trotta aseguró que "no hay techo" previsto en la negociación desde el punto de vista de las autoridades.



La primera reunión de la Paritaria Federal se desarrollará a partir de las 17 en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, confirmaron a Télam fuentes de ese ministerio.



Del encuentro, que se hará bajo una modalidad mixta (presencial y por zoom), participarán dirigentes de la Ctera, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).



Los referentes de los cinco sindicatos mantuvieron en los últimos días varios encuentros informales con el ministro Trotta, quien sostuvo en declaraciones a El Destape Radio que "no hay techo" previsto en la negociación desde el punto de vista de las autoridades.



El martes el funcionario declaró a Télam que una de las intenciones del Ejecutivo al iniciar la ronda de negociaciones es repetir la experiencia de la paritaria del año pasado, en la que las discusiones a nivel nacional pudieron "encauzar los debates pendientes en algunas jurisdicciones".



"Cuando finalizamos la negociación de la paritaria (de 2020), en el mes de noviembre, nos comprometimos a volver a reunirnos en febrero", afirmó Trotta.



"Ahora, como entonces, queremos volver a dar a una señal de claridad de que pretendemos que la paritaria nacional docente sea una herramienta para encauzar los debates pendientes en algunas jurisdicciones", agregó el funcionario.



Desde el sector sindical, el dirigente Fabián Felman (CEA), aseguró a Télam que la posición de los sindicatos será demandar "un aumento salarial que supere los guarismos inflacionarios", reclamo que se perfila en sintonía con el discurso desplegado por el Gobierno en su convocatoria a sindicatos y empresas para discutir precios y salarios.



Felman señaló que los equipos técnicos de los gremios evalúan la agenda que trasladarán a la mesa de negociaciones, aunque reconoció que mañana "no será posible definir nada", ya que será apenas una reunión de evaluación, según sostuvo.



"No es posible definir paritarias en un día, a excepción que el Gobierno ofrezca una propuesta insuperable. Pero ello es realmente difícil como consecuencia de la pandemia macrista que soportó y sufrió el país, que provocó elevados índices inflacionarios durante años y la ausencia de paritarias entre 2017 y 2019", remarcó Felman.



La Paritaria Federal Docente fue "recuperada" por los gremios el año pasado, durante los primeros meses del mandato del presidente Alberto Fernández.



Ese primer encuentro nacional paritario de febrero de 2020, como también su continuidad en junio, julio y noviembre, permitieron garantizar un salario o ingreso mínimo de 27.500 pesos en todo el país.



Con ese punto de partida, la expectativa gremial para 2021 es superar en algunos puntos el guarismo de inflación previsto para este año y que figura en el presupuesto (29% anual).



Otro de los objetivos, en el marco de la pandemia y el debate por la presencialidad es el de garantizar "las elementales y seguras condiciones de higiene y seguridad para regresar a las aulas".



En este escenario, en los últimos días se registraron una serie encuentros informales entre los gremialistas docentes y Trotta.



En las charlas se fueron tanteando las posiciones sobre cuestiones salariales, aunque también se conversó sobre el ciclo lectivo y el debate -muy extendido- sobre cómo instrumentar el retorno a las aulas.