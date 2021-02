Pavón fue operado y en los próximos días se definirá su posible venta a EEUU

Jueves, 18 de febrero de 2021

La oferta de Los Angeles Galaxy, en donde el delantero cordobés jugó hasta fines de 2020, es de 7 millones de dólares descontados los impuestos por el 50 por ciento de su ficha.







Cristian Pavón, delantero de Boca Juniors, fue operado este miércoles de una fibrosis (sobrehueso) en sus tobillos, intervención que según indicaron fuentes del club de la Ribera tuvo resultado positivo, por lo que ahora el jugador tendrá unos dos meses de recuperación.



En tanto, Boca decidirá en los próximos días su venta a Los Angeles Galaxy de Estados Unidos, que realizó la semana pasada una oferta que el "xeneize" consideró satisfactoria.



Tras la operación, el delantero estará sin jugar dos meses y además deberá afrontar las derivaciones de la denuncia por violencia de género que tiene en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.



La justicia cordobesa recibió el jueves pasado un pedido para que el jugador no pueda salir del país hasta que no se resuelva su causa judicial. La presentación la hizo Luciano Bocco, abogado patrocinante de Marysol Dopyle, quien denunció a Pavón por abuso sexual.



La oferta de Los Angeles Galaxy, en donde Pavòn jugó desde mediados de 2019 hasta fines de 2020, entusiasmó a los dirigentes de Boca: 7 millones de dólares descontados los impuestos por el 50 por ciento de su ficha.



El club estudia cómo se negocia el otro cincuenta por ciento y de llegar a un acuerdo, antes del fin de semana se podría realizar la venta de Pavón, a la espera de la decisión de la justicia.



En lo que tiene que ver con los refuerzos, la secretaría de fútbol de Boca trata de destrabar la salida de Esteban Rolón, quien tiene contrato con Huracán hasta el 30 de diciembre de este año.



La cláusula de salida de Rolón es 500 mil dólares, pero recién para el 30 de junio, por lo que la dirigencia del "Globo" pide un millón de dólares para dejarlo ir ahora.



En las próximas horas un integrante del departamento de fútbol boquense se comunicará con el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, para hacerle una nueva propuesta: se habla de 750 mil dólares, para ver si mañana antes del cierre de libro de pases el campeón argentino concreta su tercera incorporación en el semestre, tras las contrataciones de Marcos Rojo y el colombiano Andrés Felipe Román.



El futbolista viajará rumbo a Buenos Aires, en donde se lo esperaba hoy pero tuvo que retrasar su arribo por un problema con la documentación: Román llega procedente de Millonarios de Bogotá y fue adquirido en 2 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha.



El lateral derecho, de 25 años y que fuera dirigido por Miguel Russo en Colombia, se hará mañana la revisión médica de rigor y luego firmará un contrato por tres años.



En esa posición están Leonardo Jara y Julio Buffarini, a quienes se les vence su contrato el 30 de junio de este año y no seguirán en la institución.



El plantel "xeneize" se entrenó hoy en el predio de Ezeiza y el técnico evaluará a Jorman Campuzano, quien no concentró ante Gimnasia ya que se recuperaba de una dolencia. Es posible que el mediocampista sea una de las variantes en el equipo para el próximo fin de semana.



En la práctica de fútbol de hoy, el DT Russo probó en algún momento a Eduardo "Toto" Salvio junto con Carlos Tevez en la ofensiva, en la posición que ocupó Mauro Zárate el domingo pasado, en el empate 2-2 contra Gimnasia.



Boca volverá a trabajar mañana en Ezeiza desde las 9.00 y el domingo desde las 21.30 visitará a Ñewell's Old Boys en Rosario, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.