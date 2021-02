En todo el país se marchó por Úrsula y para pedir el fin de los femicidios

Jueves, 18 de febrero de 2021

La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron algunas de las ciudades que registraron las movilizaciones más numerosas y en cada una de ellas se pidió por Úrsula y por el fin de los femicidios.







Miles de personas marcharon en las provincias hasta la sede de los Tribunales para reclamar justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, en el marco de una protesta nacional, y exigieron mayor atención judicial a las denuncias presentadas por víctimas de violencia de género en cada distrito, así como medidas concretas que eviten más crímenes de ese tipo.



Las movilizaciones más numerosas, según los reportes de las corresponsalías de Télam, se dieron en las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, donde a la consigna de la manifestación de hoy se sumaron los pedidos de justicia por femicidios registrados en cada una de esas jurisdicciones y casos sin resolver, como la desaparición de la cordobesa Ivana Módica,



En La Plata, cientos de mujeres, trans, travestis y no binaries de la capital bonaerense y las ciudades de Berisso y Ensenada marcharon hasta los Tribunales platenses y la Casa de Gobierno provincial en reclamo de medidas de protección para las víctimas en situación de violencia de género y que eviten los femicidios.



"Estamos cansadas de que nos maten todos los días", dijo a Télam Laura Granillo, del colectivo Las Rojas, mientras sostenía un cartel donde se leía "Ni una menos. Justicia por Úrsula" y marchaba hasta el edificio de los tribunales platenses, en las calles 7 y 58.



Aseguró que "la fiscalía es un lugar de impunidad, donde dejan en libertad a los femicidas, donde nunca escuchan a las mujeres" y por eso, dijo: "Necesitamos un Ministerio de Mujeres de la Provincia que vaya a donde están las mujeres, que esté en cada barrio, en cada lugar de trabajo. Sabemos que la policía no es un lugar para hacer denuncias, porque son las fuerzas de represión, las que desaparecieron a Facundo Astudillo Castro".



Granillo adelantó que "seguimos organizadas, el Patriarcado no terminó, y vamos de cara a una gran movilización por los derechos de las mujeres".



María Laura Bretal, de la ong Las Azucenas. explicó a Télam que "salimos a exigir respuestas, la realidad cotidiana da cuenta del aumento de los femicidios y travesticidios, que ocurren uno cada 22 horas y cada vez son más las jóvenes desaparecidas para explotación sexual".





"La violencia patriarcal es constante y la Justicia está ausente", reclamó y graficó que "es posible que la gran solución sea una ´perimetral´ al agresor, o un ´botón antipánico´ a las víctimas".



Criticó que "no es posible que se siga llevando a las mujeres víctimas con sus hijos, hijas a ´refugios´ que son depósitos, mientras al violento se lo deja que siga su vida en la calle" .



En Mendoza, decenas de manifestantes se reunieron esta tarde en los Tribunales para repudiar el femicidio de Bahillo y exigir Justicia por otros asesinatos de mujeres ocurridos en la provincia de Mendoza, entre ellos el de la adolescente Florencia Romano, ocurrido en diciembre último.



En diálogo con Télam, Silvia Fernández, integrante del colectivo Ni una Menos en Mendoza, indicó que se sumaron a la convocatoria nacional y destacó que "al pedido de Justicia por Úrsula hemos sumado los femicidios ocurridos en Mendoza".



En ese sentido, mencionó el femicidio de la adolescente Florencia Romano (14), en diciembre en el departamento mendocino de Maipú, y recordó "que hubo un llamado al 911 que alertó que había una nena gritando y no accionó" a la tiempo que destacó que " si hubiese accionado el 911, hoy Florencia estaría viva".



Tras días de búsqueda Florencia fue hallada muerta en una acequia y por el crimen detuvieron a Pablo Arancibia (33), quien la había contactado a través de las redes sociales, mientras que la policía no le dio debido curso al llamado de alerta de un vecino fue imputada por abandono de persona.



En la manifestación en Mendoza también hubo reclamos por el femicidio de Paula Toledo (19), ocurrido en 2003 en San Rafael , cuyo juicio se desarrolló días atrás con una condena de 11 años para el imputado por abuso sexual agravado pero no por el crimen, y por el femicidio de Mercedes Zarate (28) en enero en Luján de Cuyo, entre otros.



En Rosario, unas 500 personas se reunieron en los Tribunales Provinciales de Balcarce al 1600, convocadas por el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria Rosario y expresaron: "Estamos hartas de las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, hartas de que quienes tienen que proteger nuestras vidas sean cómplices y ejecutores de la violencia patriarcal y machista".



En esa línea, denunciaron "la responsabilidad del Estado, en el abandono de Úrsula ante los reiterados pedidos de ayuda".



Y, repudiaron "la complicidad de la policía con el femicida Martínez y el accionar represivo sobre sus familiares, amigos y vecinos".





En Jujuy la movilización del colectivo de mujeres también exigió justicia por Marina Patagua (46), asesinada el último fin de semana por su expareja en la capital provincial.



Las activistas que se congregaron frente a la gobernación de Jujuy pidieron cárcel común para el Juan Carlos Martínez (44) quien le asestó varias puñaladas a su expareja, al tiempo que también exigieron la destitución del juez Pablo Pullen Llermanos, quien el 21 de enero otorgó la libertad al femicida denunciado en múltiples oportunidades por la víctima.



"Sin jueces con perspectiva de género no hay Ni una menos", "El Estado es responsable" fueron algunas de las premisas de las mujeres que se convocaron de manera masiva por las calle céntricas de San Salvador de Jujuy.



"Lamentablemente arrancamos el año con otra muerte más, en este caso con responsabilidades muy claras, ya que tenemos un juez Pullen Llermanos que liberó al femicida y ahora las hijas de Marina Patagua están organizando el entierro de su madre", enfatizaron las manifestantes.



En ese marco requirieron la "destitución inmediata" del magistrado y también que se la emergencia por violencia de género declarada en la provincia, "sea real porque queremos saber cuánto presupuesto se destina en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para atender los casos".





En San Luis, en tanto, las manifestantes marcharon con la consigna "Basta de Justicia Patriarcal y de represión policial" por el microcentro puntano e hicieron concentraciones en la plaza central y frente al Poder Judicial para reclamar una reforma de la justicia local y el esclarecimiento de la muerte de Florencia Magali Morales en una comisaria de Santa Rosa en el noroeste provincial, en marzo 2020.



Asimismo, hubo manifestaciones en las ciudades sanluiseñas de Villa Mercedes y Villa de Merlo con una gran convocatoria.



En Salta, también una nutrida marcha recorrió, con carteles y pancartas, las calles del centro y las manifestantes reclamaron "la declaración por la emergencia en violencia contra las mujeres" en todo el país.



En un comunicado leído en el acto central, señalaron que “una ola de femicidios azota al país. Llevamos 41 casos, siendo Salta la que presentó el primero del año, Graciela Flores, que también contaba con varias denuncias radicadas y que tampoco fue escuchada”, tras lo que indicaron que “nos movilizamos por justicia para Úrsula y por las que ya no están”.



Tras caminar desde la Plaza 9 de Julio hasta la Jefatura de Policía de Salta, pidieron al Gobierno provincial “la aplicación de políticas públicas concretas”.