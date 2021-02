Presentaron protocolo para inicio de clases presenciales en Corrientes

Jueves, 18 de febrero de 2021

Los ministerios de Educación y Salud Pública de la Provincia refrendaron el denominado Protocolo Sanitario para el regreso a las aulas, ante la situación epidemiológica vigente por Coronavirus.





El documento, fue elaborado por medio de consultas permanentes a fuentes autorizadas en la temática, a fin de garantizar la presencialidad segura y cuidada en los diferentes niveles y modalidades de gestión estatal y privada.



De esta manera, la Provincia dispuso el regreso a la escolaridad escalonada y progresiva, donde se incorporará gradualmente a docentes y estudiantes.



En este marco, las actividades educativas se organizarán según los niveles de riesgo epidemiológico de cada estrato, y en todos los casos se exigirá el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, el tiempo determinado de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.



Asimismo, se colocará señalización y cartelería adecuada para comunicar las medidas de seguridad pertinentes en los establecimientos.



Por otra parte, se ha dispuesto que durante el período de "Presencialidad Segura", no funcionarán los comedores escolares, debiéndose ubicar los módulos alimentarios en un espacio cercano a la entrada del establecimiento, para posterior entrega a los beneficiarios.



Medios digitales



Las instituciones deberán habilitar métodos digitales para el reemplazo paulatino del uso de papel, por plataformas virtuales, para todos los trámites administrativos que lo requieran.



Higiene permanente



Se deberá realizar la limpieza y desinfección en los diferentes espacios con una frecuencia no mayor a 90 minutos, especialmente en zonas de mayor contacto y circulación, y con cada cambio de turno.



Ingreso restringido



No podrán ingresar a las instituciones, personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 o estén en aislamiento obligatorio, debido al diagnóstico de este; ni quienes tengan contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada, ni personas de riesgo por enfermedades de base, mayores de 60 años y/o embarazadas, en cualquier período.