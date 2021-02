Jóvenes de ECO manifestaron su apoyo a Tassano

Jueves, 18 de febrero de 2021

En la reunión, los dirigentes y militantes de distintas extracciones que forman parte de Encuentro por Corrientes ratificaron el apoyo al equipo liderado por el intendente en Capital, a quien le transmitieron su dedicación en pos de un trabajo mancomunado con vistas al período electoral venidero.







El intendente Eduardo Tassano encabezó este martes una reunión con jóvenes dirigentes y militantes de numerosos partidos integrantes de la alianza Encuentro por Corrientes (ECO), en la que éstos le ratificaron su pleno acompañamiento y compromiso de trabajo conjunto, con miras al período electoral que se avecina este año.



Así, jóvenes de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro en Libertad (ELI), Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica (CC) ARI Corrientes, Partido Popular (PP), Partido Liberal (PL), Partido Autonomista (PA), Acción por Corrientes, Unión Popular, Inco, Conservador Popular y de la Franja Morada -facción de estudiantes universitarios de extracción radical- se congregaron para transmitir un fuerte gesto de apoyo al intendente Tassano y su equipo de trabajo.



Del encuentro, desarrollado en el Club de Regatas Corrientes, participaron también el viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y el secretario de Desarrollo Económico y de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Esteban Maldonado Yonna.



JUVENTUD RADICAL

Valeria Pavón, secretaria general adjunta de la Juventud Radical Nacional y directora de Juventud de la Provincia, valoró la realización del encuentro: “Debemos agradecer primero al intendente por darnos el informe de gestión. Desde hace varios años trabajamos en conjunto, pero ahora queríamos demostrar el apoyo al gobernador y de igual forma al intendente”, dijo inicialmente.

“El equipo de Juventud Radical se está acomodando territorialmente, nunca dejamos de trabajar en ese sentido, pero con la pandemia comenzamos a tener otro tipo de trato, podríamos decir que estamos calentando motores de cara a lo que viene”, adujo la joven dirigente de la JR, en referencia al período electoral venidero.

“Destacamos que la gestión que encabeza Eduardo Tassano tiene muchos jóvenes que lo acompañan en su gabinete; eso es muy bueno, porque produjo un cambio generacional no sólo en el ámbito del gabinete sino que es algo que traduce en la políticas públicas que se implementan en la ciudad”, consideró Pavón, al tiempo que recalcó que “desde la Dirección de Juventud dimos todas las herramientas del Gobierno provincial, pero creo que es necesario un contacto con el intendente para articular acciones en conjunto con el Municipio”.



COALICIÓN CÍVICA

Rocío Benítez, secretaria administrativa de la Junta Provincial de la Coalición Cívica (CC) ARI, consideró que el encuentro significó “una nueva oportunidad para celebrar que esta gestión que encabeza el doctor Tassano acompaña y tiene en cuenta a los jóvenes en su agenda, y eso es prioridad para nosotros”.

“Creo que esto se debe a la conformación de gobierno municipal actual, con mucha participación de jóvenes y, además, sumando actividades que interesan a ellos, como la cuestión ambiental, algo que es una prioridad”, expuso. “Tenemos acceso a un espacio de apertura y de escucha que nos permite además cerciorarnos de qué está haciendo la gestión cada día”, agregó luego.

A modo evaluativo respecto del desenvolvimiento de la gestión liderada por Tassano, Benítez manifestó: “Tenemos varios referentes del partido que están trabajando en cuestiones que atañen a la gestión, como la modernización de la ciudad, también este cambio de perspectiva a cuestiones sensibles como lo ambiental”. Acerca de ello, recalcó que “somos conscientes de que las políticas ambientales deben ser algo más que simplemente a separación de residuos, sino también una real preocupación por nuestro patrimonio natural y por nuestras reservas ecológicas”.

Seguidamente, amplió lo expuesto al ejemplificar que “estas cuestiones están a la vista con labores como las que se llevan adelante en las reservas de Santa Catalina o la de Laguna Brava; son cuestiones en las que nosotros ya trabajábamos antes de la conformación de la alianza y que esta gestión ratificó”.

“Como el día uno en el que acompañamos a Tassano y a Lanari, hoy nos volvemos a encontrar acá sabiendo que va a ser un año difícil por el marco de pandemia, pero de igual forma ratificando las coincidencias con ellos en cuestiones que para nosotros son sumamente esenciales. Creo que no estaríamos acá sino compartiéramos la agenda de gobierno, pero sobre todo destaco el acercamiento y la escucha permanente hacia los jóvenes”, resaltó la dirigente de la CC ARI Corrientes.

“Desde el área que integramos junto al secretario (de Coordinación de Gobierno) Hugo Calvano se implementaron varios programas y espacios para que los jóvenes puedan plantear y dejar en evidencia sus necesidades. Por ejemplo se intensificaron labores en programas como Mitá, una iniciativa con perspectiva ambiental para chicos del último año de la secundaria; también se fortalecieron otros espacios como Hackatón, todas instancias que pueden ser aprovechadas por los jóvenes para acerca propuestas y temáticas”, valoró.



PARTIDO LIBERAL

Por su parte, Juan Ignacio Méndez, representante de Jóvenes del Partido Liberal, entendió que “se dio un encuentro muy importante” al recalcar que “a nosotros, como jóvenes, nos nutre mucho el contacto y, del mismo modo, nos da un sentido de pertenencia con el Municipio”.

“Hoy fueron contundentes tanto el intendente como el vice, en que todo lo que se ha hecho en la gestión y en todo lo que se puede generar en los próximos días para dar continuidad al acompañamiento a esta gestión”, acotó luego.

En representación de los jóvenes del PL, Méndez afirmó: “Nos sentimos parte de este equipo y trabajamos cada día para seguir haciendo nuestro aporte a una mejor calidad de vida de los vecinos de la ciudad y al municipio”.

“Es destacable el trabajo que ha hecho la gestión en materia de modernización. Consideramos que Corrientes está hoy a la vanguardia en ese ámbito. Se hicieron cosas muy importantes en temas como la gestión de trámites, acciones que sin dudas le facilitan la vida al vecino”, ponderó el joven dirigente liberal. “El tema ambiental y ecológico es otra cuestión en la que la gestión se focalizó, ya sea en pos de reparar el daño del hombre contra el planeta o en cuanto al correcto tratamiento de la basura; por eso consideramos que ha habido un progreso muy significativo, principalmente en esos temas”, añadió.

“La presidenta del partido, (Ana María) Any Pereyra; junto al presidente del Comité Capital, Eduardo Hardoy y el concejal Julián Miranda Gallino, fueron parte importante de esta gestión municipal, por eso hoy ratificamos el acompañamiento desde nuestro lugar, como jóvenes del partido, a Tassano y a su equipo de trabajo”, dijo Méndez.

“La gestión Tassano-Lanari logró que la ciudad sea un espacio moderno, en el que los jóvenes se sienten parte de la misma, donde hay contención para ellos en temas relevantes como la educación, sociales y ambientales, por eso creo que se ha insertado un chip con el que se busca un cambio cultural en los jóvenes y eso no solo se replica en estos años de gestión sino que es una labor pensando a futuro y a las próximas generaciones que van a tener una mejor ciudad, un ciudad más amigable”, finalizó.