En el NEA, una familia tipo necesita $ 46.860 para no ser pobre Jueves, 18 de febrero de 2021 Los datos son para un núcleo compuesto por 4 integrantes durante el mes de enero. La estimación se hizo con datos del Indec.



La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos informó los datos que arrojaron las mediciones de enero sobre el costo de vida en la región del NEA. Así explicaron que se registró un incremento porcentual del 4,3 % para este enero si se toman en cuenta las mediciones de diciembre pasado.



Explican que “en enero, en el NEA, una persona necesitó $ 6.832 para no ser indigente y $ 15.165 para no ser pobre”. Por ello, una familia tipo (compuesta por 4 integrantes) necesitó de $ 21.110 para no ser indigente y $ 46.860 para no ser pobre.



Estos datos contrastan con los de diciembre pasado cuando una misma familia había necesitado $ 20.186 para no ser indigente y $ 44.922 para no ser pobre. La estimación se realizó en base a datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Vale remarcar que las principales variaciones porcentuales del mes de enero con relación al mes anterior son: comunicación, 13,3 %; transporte, 6,3 %; alimentos y bebidas no alcohólicas, 5,5 %; restaurantes y hoteles, 4,6%; bebidas alcohólicas y tabaco, 4,5 %.



La canasta básica alimentaria responde a los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un determinado grupo familiar, compuesto entre otros productos por pan, arroz, fideos, papa, azúcar, legumbres secas, carne, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros.



En tanto, para determinar la canasta básica total se utiliza como base la canasta familiar y a ella se le suman los precios de bienes y servicios no alimentarios.



A nivel nacional, la inflación minorista fue de 4 % en enero y de 36,1 % en 2020, en un contexto en el que se destacó la suba de 42,1% en los valores de alimentos y bebidas los doce últimos meses, incremento que no fue mayor debido a los acuerdo de precios y el establecimiento de “precios máximos” para algunos productos en medio de la pandemia de coronavirus.



Al cotejar contra el primer mes de 2020, el incremento del costo de la canasta básica alimentaria marcó una desaceleración de 11,8 puntos porcentuales, mientras que la canasta básica total mostró una retracción de 12,9 puntos, debido a que el año pasado marcaron un acumulado de 55,8 % y 52,7 %, respectivamente.