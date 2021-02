Familias de Atalaya y Loma Fina beneficiarias de lotes fiscales

Miércoles, 17 de febrero de 2021

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) avanza en el procedimiento para adjudicar lotes fiscales de los parajes Atalaya y Loma Fina, en la Colonia Gobernador Ruiz de Santo Tomé, a familias del lugar con destino a vivienda y producciones agrícolas- ganaderas-hortícolas.







Equipo técnico del ICAA realizó inspecciones y dialogó con vecinos en paraje Atalaya, donde se visitaron tres manzanas con un total de 23 parcelas; las familias interesadas en las mismas presentaron la documentación para iniciar el procedimiento de adjudicación.



Así también se dialogó con un representante técnico de la Dirección Provincial de Energía (DPEC) sobre un requerimiento de parcela para la instalación de un transformador de media tensión. Asimismo, se atendieron consultas sobre situaciones diversas de parcelas, como el cerramiento de una calle con alambrado perimetral, que no le permitía a una adjudicataria ingresar al lote.



Mientras que en el recorrido realizado por los agentes del ICAA en paraje Loma Fina, se inspeccionó un predio fiscal que consta de 12 lotes, se verificó el estado de situación de cada uno de ellos, a fin de avanzar con el procedimiento de regularización dominial con destino preferencial a los pobladores del lugar.



Se detectaron algunas irregularidades como alambrado perimetral en lotes que no están adjudicados, por lo que se labraron actas, solicitando la documentación faltante para regularizar la situación.



Las adjudicaciones de tierras fiscales se rigen por la Ley Provincial Nº 3228 de Colonización en la que se establece las condiciones de entrega estas son la firma del boleto de compra–venta, un plan de pago, la obligatoriedad de residir en el lugar, de no vender sin autorización o arrendar a terceros para emprendimientos agrícolas.



La actividad se ejecuta en el marco del Programa del ICAA Administración de Colonias Oficiales, en correspondencia con el ODS Nº 1 Fin de la Pobreza, cuya meta busca de aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra.



Isla Apipé



Esta semana, profesionales y técnicos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) estarán en la Colonia San Antonio de la Isla Apipé Grande, donde realizarán inspecciones y atenderán a los pobladores locales interesados en adquirir tierras fiscales para vivienda familiar.



También efectuarán presentaciones en el Juzgado de Ituzaingó y en la Delegación Regional de la Policía de Corrientes, referentes a intrusos de tierras fiscales en la Isla Apipé.