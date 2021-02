Maravillado con el Proyecto Iberá, el Chango Spasiuk eligió Corrientes

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Concluye el fin de semana largo en la República Argentina donde miles de personas se movilizaron a lo largo y ancho de su extensión.

Nuestra provincia no estuvo ajena a este desplazamiento, por lo que desde el Observatorio Turístico ya se trabaja en el relevamiento de datos.



Con motivo del feriado nacional de carnaval, a pesar de no realizarse esta tradicional fiesta, Corrientes ha sido elegida por cientos de visitantes de distintos puntos del país. Entre ellas, recibió la visita de Horacio Eugenio “Chango” Spasiuk quien junto a su familia se alojó en Concepción y disfrutó los encantos naturales y culturales que rodean a los esteros del Iberá; recordando que la recepción en la ciudad Capital tuvo lugar el pasado jueves por parte del ministro de Turismo Sebastián Slobayen y el delegado de la Casa de Corrientes en Buenos Aires Raúl Benítez.







Precisamente, el titular de Turismo manifestó que contar con la presencia de un referente de la cultura nacional y del chamamé, y que venga a disfrutar de nuestra naturaleza, nos parece una manera muy genuina de mostrar al país y al mundo lo que es Iberá y nuestro ser correntino.







Spasiuk



La presencia del músico misionero en Concepción se dividió en dos etapas, por un lado realizando paseos a canoa y en lancha por arroyos y esteros contemplando la diversidad de fauna y flora del lugar, tomando como lugar de residencia la estancia El Tránsito -muy próximo al puerto Juli Cué-.







Por otra parte, cómodamente instalado en La Rozada del Iberá, en el pueblo pudo desarrollar otras actividades culturales e interiorizarse sobre la vida cotidiana de hombres y mujeres, como el fiel reflejo de lo que sucede en cada localidad del interior provincial.







Por supuesto que la gastronomía correntina no estaba exceptuada para el deleite del Chango y su familia, así como también la posibilidad de tomar contacto con músicos y artesanos locales. La visita a los museos del Hombre de Campo, Histórico y La Pilarcita, además del Centro de Interpretación del Iberá, enriquecieron su recorrida por uno de los denominados pueblos auténticos a nivel nacional.







Respecto al recorrido por el pueblo, Spasiuk definió como una antesala de lo que posteriormente se vivencia y así comprender e interpretar en plenitud de qué se trata el Proyecto Iberá. “Aquí me encontré con fotografías de Sosa Cordero, Pedrito Montenegro, pude observar la obra de Marily Morales Segovia, me parece positivo que exista todo esto y que lo podamos visitar”, indicó.







Por otra parte, afirmó que sin la presencia del lugareño todo este desarrollo alcanzado no tendría sentido, yo quiero que ellos me cuenten su propia historia, quiero volver en mayo y ver al peón rural que me muestre cómo trabaja, cómo es su vestimenta y su música -que la conozco muy bien-. “Me he cruzado con mucha gente muy enamorada del lugar, que no se quiere ir, creo que es una manera de construir un espacio donde la gente va a querer quedarse y otros volver, y de eso se trata el desarrollo. Lo de la preservación no es sólo de las especies en extinción, también es hacerlo con el idioma del lugar, su música, su manera de cocinar; de lo contrario no hay un verdadero equilibrio en el ecosistema”, dijo y concluyó “no siento que me vaya porque hay algo mío que se quedó aquí, con ustedes”.







Sergio Flinta







El senador provincial y coordinador del Comité Iberá acompañó a Spasiuk en su visita a Concepción en representación del Gobierno de Corrientes y manifestó que es un honor recibirlo, asistirlo y guiarlo al Chango, para que se lleve un grado de comprensión acabado de lo que es el Proyecto Iberá en materia cultural y ambiental.







Hace varios días que está disfrutando en Concepción del Yaguareté Corá, navegando el carambola, Carambolita y sus distintas islas realizando diferentes actividades que se pueden desarrollar en los esteros del Iberá.







La presencia del Chango es muy importante para Corrientes, habida cuenta que la provincia tomó como política de estado el desarrollo ecoturístico del Iberá, así que es nuestro deber estar aquí presente para explicar y narrar el Proyecto, generar en él las expectativas y satisfacerlas para que se lleve una visión integral y pueda transmitirla y miles de personas, porque además lo notamos con un interés enorme. “Es un hombre de la cultura, un hombre del Litoral, con un grado de comprensión inmediato en las cuestiones que tienen que ver con todo esto que ha observado y vivenciado en Concepción”, apuntó.







El camino es el trabajo entre todos, el Comité Iberá, Ministerio de Turismo, Instituto de Cultura, el municipio local, sectores de las organizaciones no gubernamentales, para que un hombre como él que transmite no solo sus conocimientos musicales, sino ahora en más lo que es Iberá para Corrientes y el mundo. “Es el aporte que hace Corrientes para mitigar el impacto ambiental, el cambio climático que es precisamente preservar un ecosistema”, aseguró Flinta.