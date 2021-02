Bajan los casos y se retomó la entrega de vacunas en América Latina

Martes, 16 de febrero de 2021

El mundo reportó una reducción en los contagios diarios de coronavirus por quinta semana consecutiva y la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizódos versiones de la vacuna de AstraZeneca para su uso de emergencia, lo que abre el camino para que se incorpore al fármaco a la iniciativa Covax, que distribuye dosis entre los países de menos recursos.



En tanto, países como Nueva Zelanda e Irak registraron casos de nuevas variantes del coronavirus y optaron por imponer nuevas restricciones, y el Reino Unido puso en vigor una cuarentena obligatoria en hoteles para los viajeros provenientes de países considerados riesgosos.



En las ultimas 24 horas,a nivel global se reportaron 275.178 casos de la Covid-19, cifra que elevó el total a casi 109 millones, y 6.038 muertos, con lo que se superó la barrera de los 2,4 millones acumulados desde el inicio de la pandemia, de acuerdo al conteo permanente de la Universidad Johns Hopkins.



Si bien las cifras de contagios no son menores, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, notificó una sostenida tendencia a la baja.



"El número de informes sobre los casos de la Covid-19 en todo el mundo disminuye por quinta semana consecutiva", expresó, citado por la agencia Sputnik, y agregó que el registro de la semana pasada fue el de "menor cantidad semanal de nuevas infecciones desde octubre".



Esta noticia fue acompañada más tarde con el anunció en Twitter de la OMS sobre la autorización del uso de emergencia de dos versiones de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que dio "luz verde a esas vacunas para ser introducidas a nivel global a través de Covax".







Las dos versiones recientemente aprobadas, que se fabricarán en Corea del Sur y en India,representan una inmensa mayoría de los 337,2 millones de dosis de vacunas para la iniciativa Covax, que ya cuenta con la participación de la vacuna de Pfizer-BioNTech.



Pese al alentador panorama respecto de la pandemia, algunos países debieron imponer nuevas medidas para mitigar el incremento de infecciones a causa de nuevas variantes del virus.



El Reino Unido optó por prevenir la importación de contagios y puso en vigor una cuarentena obligatoria en hoteles para viajeros que arriben procedentes de 33 países a los que considera con alto riesgo de coronavirus.



El primer ministro británico, Boris Johnson, comunicó su intención de poner en marcha de forma "irreversible pero prudente" un desconfinamiento, después de que más de 15 millones de británicos recibieron al menos la primera dosis de la vacuna, replicó el diario The Times.





En Nueva Zelanda, su principal ciudad, Auckland, comenzó un confinamiento de tres días que obliga a 2 millones de personas a permanecer en casa, tras registrar tres casos en una familia, mientras que las autoridades se esforzaban por contener el primer brote en el país de la variante británica altamente contagiosa del coronavirus.



El Ministerio de Salud dijo que la secuenciación demostró que dos de los casos estaban causados por la variante que se detectó por primera vez en el Reino Unido, y están a la espera de la tercera muestra.



"Este resultado refuerza la decisión de tomar medidas rápidas y contundentes en torno a los últimos casos para detectar y erradicar la posibilidad de cualquier otra transmisión", remarcó la cartera sanitaria, replicada por la agencia AFP.



En tanto enIrak, donde se mantendrá toque de queda hasta el final de la visita que el papa Francisco programó del 3 al 8 de marzo, el ministro de Salud también anunció que se detectaron los primeros casos de una mutación del coronavirus que se propaga más rápidamente, luego de que se registraran varias infecciones, incluso en niños.



"Los resultados de las pruebas de laboratorio mostraron un aumento notable en el número de infecciones con la nueva variante, incluidos varios casos en niños", explicó el ministro, citado por la cadena de noticias CNN, aunque no detalló cuál variante era.



En medio de un aumento de contagios,Palestinaanunció una ralentización en la campaña de inmunización contra el coronavirus por el retraso en la entrega de 50.000 dosis y la extensión del toque de queda en Cisjordania entre las 19 y las 6 los días de semana y durante toda la jornada los fines de semana, sin detallar hasta cuándo.



Jordania, por su parte, inició la primera campaña de vacunación contra el coronavirus en un campo de refugiados, Zaatari, donde viven unos 80.000 sirios, anunció la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



"Hoy (lunes), 52 refugiados recibirán la vacuna y el martes otros 44", informó Mohamad Hawari, portavoz de ACNUR en Jordania, sobre un total de 1.200 personas hasta ahora.



Las vacunas comenzaban a llegar este lunes a América Latina.



Tal es el caso deMéxico, que inició la segunda fase de su plan de vacunación masiva contra el coronavirus con personas mayores de 60 años, tras recibir ayer 870.000 dosis, luego de casi un mes de demoras.



TambiénColombiarecibía un primer lote de 50.000 vacunas, anunció hoy el presidente Iván Duque, citado por la agencia ANSA, a cinco días de la fecha prevista para el inicio de la campaña de inmunización.



Distinta es la situación enBrasil, donde el intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes, dijo que a partir de este miércoles se suspenderá la vacunación en la ciudad por falta de dosis, y que espera que la próxima semana lleguen más cantidades del Instituto Butantan, que desarrolla en Brasil la vacuna de la china Sinovac.