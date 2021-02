Trotta: "Vamos a llegar a un acuerdo en la paritaria nacional docente"

Martes, 16 de febrero de 2021

El titular de la cartera de Educación dijo que en el encuentro que mantendrán el jueves en el marco de la paritaria nacional, van a discutir, debatir y escuchar cada una de las posiciones de los cinco sindicatos nacionales.





El ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó su confianza en llegar a un acuerdo en la paritaria nacional docente que comienza el jueves con los cinco gremios del sector.



"Nosotros creemos que vamos a llegar a un acuerdo paritario", dijo el titular de la cartera de Educación en diálogo con la señal de noticias TN.



Agregó que en el encuentro que mantendrán el jueves en el marco de la paritaria nacional, van a "discutir, debatir y escuchar cada una de las posiciones de los cinco sindicatos nacionales" y recordó que el Gobierno de Alberto Fernández es el que "reinstitucionalizó la paritaria nacional docente".



"Somos el Gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente. Firmamos cuatro paritiarias con los maestros", dijo.



Al ser consultado sobre la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo y que se pueda suspender el inicio de clases, Trotta fue terminante: "No va a haber corte en la discusión porque vamos a llegar a un acuerdo".



Explicó también que la paritaria nacional tiene el sentido de "encauzar los diálogos" con los docentes de las distintas jurisdicciones y, en ese marco, asumió que "algunas provincias ya alcanzaron acuerdos salariales" en tanto que otras aún están discutiendo.



Para esos casos en los que no se alcanzaron acuerdos, el Ministro dijo que su cartera asume el rol de ayudar a buscar una solución cuando no la hay porque si se pierden horas de clases por un conflicto los que se perjudican "son los chicos".



"Hay competencias que son de las provincias. Nosotros pretendemos encauzar las conversaciones para que haya un acuerdo y asumimos la responsabilidad cuando no hay acuerdo para que las partes se sienten y lo busquen", afirmó al tiempo que asumió que el 2021 es un año "todavía muy complejo" en el marco de la pandemia por coronavirus.



Respecto a la situación en Chubut, Trotta recordó que estuvo en la provincia y que participó de una reunión con el gobernador Mariano Arcioni y los gremios docentes que reclaman salarios atrasados.



Trotta se mostró confiado en que tras la reunión que mantengan el miércoles el Gobierno provincial y las organizaciones sindicales se pueda comenzar a "trazar un camino que permita superar esta etapa de desencuentro"

"La Provincia está en una situación de enorme complejidad fiscal desde hace tres años, y esto afecta a los docentes pero también a todos los trabajadores públicos", reconoció el ministro de Educación de la Nación.



Trotta recordó además que el miércoles estará en la provincia de La Pampa finalizando una recorrida federal que ya lo llevó a 23 distritos y que concluirá el miércoles.



En ese marco, Trotta ratificó que el regreso a la presencialidad será "cuidado" en todas las escuelas.



Los cinco sindicatos docentes con representación nacional anticiparon que pedirán el jueves un aumento salarial que supere el 29% para equiparar la inflación.



Así se lo harán saber a las autoridades en la Paritaria Federal Educativa 2021.



Participan de la paritaria nacional del sector docente la Ctera, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop, docentes privados), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).



La Paritaria Federal Docente se convocó el año pasado, en los primeros meses del mandato del presidente Alberto Fernández, luego de haber estado interrumpidas durante el anterior Gobierno de Mauricio Macri.



El primer encuentro nacional paritario se concretó en febrero de 2020, y continuó con otros en junio, julio y noviembre.