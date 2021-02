Abrieron la inscripción para 54 viviendas en el barrio Santa Catalina Martes, 16 de febrero de 2021 Los correntinos ya pueden anotarse por Internet a la espera del sorteo, que aún no tiene fecha. En Goya, hay 180 lotes disponibles.



El Gobierno nacional volvió a lanzar un período de inscripción para créditos de vivienda a través del Procrear. En este caso, son 54 las casas que se encuentran disponibles en Corrientes, más específicamente en el barrio Santa Catalina.



El titular de la delegación local de la Anses, Christian Zulli, explicó que “la inscripción ya está abierta, así que los interesados pueden anotarse a través de la página web: argentina.gob.ar”. Allí, podrán rellenar sus datos personales y participar de un sorteo en caso de que cumplan con todos los requisitos.



Zulli comentó que “los aspirantes deberán tener un ingreso familiar de base de dos salarios mínimos vital y móvil, es decir cerca de $ 40.000 mensuales, contando a todos los integrantes que trabajan, y de ocho salarios mínimos como tope”. Además, deberán probar al menos un año de antigüedad en el puesto laboral en el que se encuentra el aspirante, y no podrá ser propietario ni copropietario de ningún inmueble.





Tampoco serán tenidos en cuenta los que hayan sido beneficiados con algún plan de vivienda en los últimos 10 años.



Los créditos serán a pagar en un máximo de 360 cuotas, es decir a 30 años y la actualización de la tarifa ya no se realizará a partir de la variante UVA, que generó muchos endeudamientos, sino a través del cálculo denominado Hogar, que toma más en cuenta el salario y no otros ítems como el dólar o la inflación.



De esta manera, los que cuenten con los requisitos necesarios podrán elegir la opción “desarrollos urbanísticos”, siendo Santa Catalina el que se encuentra en condiciones en Corrientes Capital.



Una vez que culmine el período de inscripción, se realizará una depuración de la lista y los aspirantes tendrán que presentar documentación probatoria. Luego, se realizará un sorteo, en el cual quedarán seleccionadas las 54 familias beneficiadas.



Habrá, como en ocasiones anteriores, casas y departamentos a disposición, con algunas variantes mínimas en cuanto a metros cuadrados, pero todas con aprovisionamiento de servicios básicos.



Más allá de este proceso de inscripción que está comenzando en Corrientes y en otras provincias del país, hubo otros hace poco tiempo, algunos de los cuales están en pleno desarrollo. Entre ellos, sobresale el de Goya, que recientemente cerró la inscripción para la adquisición de 180 lotes con servicios, destinados a viviendas familiares.