Uber dio de alta a conductores y el servicio ya funciona en Corrientes

Martes, 16 de febrero de 2021

A pesar de la negativa municipal, la empresa activó la aplicación y ya hay vehículos haciendo viajes. La plataforma ofrece tarifas menores a las de los remises.





La empresa Uber finalmente comenzó a operar en Corrientes y ya se pueden realizar viajes utilizando la aplicación, que conecta a conductores con usuarios que desean un vehículo privado para trasladarse, metodología que ya funciona desde hace tiempo en Buenos Aires y generó fuertes polémicas.



El primer anuncio se había dado hacia el final del año pasado, cuando la empresa promocionó su activación en Corrientes, algo que no tuvo el visto bueno municipal y que causó preocupación entre los remiseros y taxistas. A pesar de la negativa de la Comuna, Uber finalmente se activó y ya opera en la ciudad.



Tras pedir un auto a través de la aplicación y esperar unos segundos, la plataforma informa cuál es el conductor que se encuentra más cerca. La persona que maneja se encuentra identificada con nombre y foto, y se puede ver además el modelo de vehículo y la patente. Una vez que el dueño del móvil acepta el viaje, automáticamente se habilita un chat por donde se puede coordinar mejor el encuentro.



En Corrientes, un viaje de tres kilómetros tiene un costo aproximado de $ 160, el equivalente a dos tarifas mínimas del remís. Pero en un traslado de seis kilómetros el valor ronda los $ 280, agrandando la brecha con los servicios formales habilitados por la Comuna. En tanto, desde el aeropuerto Piragine Niveyro hasta la zona de la avenida Teniente Ibáñez y Gutenberg sale poco más de $ 300.



Conductores de Uber comentaron que se anotaron hace tiempo, pero el sistema le informaba que no estaba activo en Corrientes, lo mismo que les ocurría a los potenciales pasajeros. Luego, hace aproximadamente dos semanas, a través de un correo electrónico y de la misma app, la empresa Uber avisó que ya estaba activa la plataforma.



De esta manera, el sistema funciona plenamente, aunque por el momento hay escasa oferta y demanda. Se pudo saber que por el momento son pocos los autos anotados y activos. En parte, porque todavía desconocen que Uber está funcionando y también hay temor por la legalidad y los posibles conflictos con otros sectores.



La demanda también es acotada. Conductores que se encuentran trabajando bajo esta modalidad hace aproximadamente 20 días realizaron recién cuatro o cinco viajes, trasladando en su gran mayoría a personas que no son de Corrientes. Son, en general, de otras provincias donde funciona el sistema, por lo cual tienen instalada la app en su teléfono.



Por el momento, el movimiento que se da a partir de la plataforma no resulta totalmente rentable, pero conductores estiman que, una vez que se popularice, podrán tener más viajes. Vale mencionar en este sentido que la ganancia del chofer es, además de lo que paga el pasajero, una comisión que abona el mismo Uber de acuerdo con el uso de la plataforma que tiene cada uno.



Legalidad



La oferta aún no crece y los que están trabajando se encuentran en un panorama de incertidumbre. Aseguran que no saben lo que va a pasar en el corto o mediano plazo con la modalidad de traslados que se comenzó a utilizar.



Temen conflictos con trabajadores del sector de los remises y taxis, polémica que se despertó en todos los lugares donde Uber empezó a operar, sobre todo en Buenos Aires.



Desde el Municipio, por su parte, cuando Uber anunció su llegada a Corrientes, expresaron su absoluta disconformidad. Señalaron que no estaba contemplado en la normativa vigente el funcionamiento de la plataforma en la ciudad.



Por eso, resta determinar si podrán tomarse medidas al respecto, ya que con la empresa hubo solo algunos contactos, tras lo cual la Comuna determinó que no correspondía su arribo.



Desde el Municipio capitalino habían expresado que este año reforzarían los controles para detectar cualquier tipo de irregularidad en este sentido, siendo motivo de secuestro del vehículo operar con un sistema que no se encuentra habilitado de manera formal.