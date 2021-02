Robaron una moto, la estaban desarmando y llegó la policía

Martes, 16 de febrero de 2021

Una investigación policial permitió secuestrar una moto que habían robado horas antes y los efectivos llegaron a un lugar en momentos en que dos delincuentes la estaban desmantelando. Le habían sacado las dos ruedas.





Los malvivientes huyeron y abandonaron el rodado. Posteriormente, se hizo un allanamiento y detuvieron a uno de los maleantes, alias Juancho (27), quien tiene antecedentes penales.



A partir de la denuncia de un hombre por el robo de su Motomel de 150 c. c., personal de la División Investigación Metropolitana y efectivos de la comisaría 2ª se abocaron al caso.



La reunión de información permitió orientar una pista y, en horas del mediodía del domingo 14, los agentes se desplazaron hacia la zona del asentamiento Alberdi.



En la recorrida vieron a dos jóvenes junto a una moto, en uno de los pasillos, quienes al darse cuenta de la presencia policial abandonaron el rodado y se alejaron corriendo para desaparecer de la vista de los agentes.



Los policías verificaron los números de chasis y motor y constataron que se trataba de la Motomel de 150 c. c. robada.



La moto, que había sido robada en horas de la madrugada del domingo 14 de Alberdi al 2500, no tenía la llave de encendido y le faltaban las dos ruedas. Se hizo el secuestro y se la trasladó a la comisaría 2ª.



Continuando con la investigación, personal de esa unidad con orden de allanamiento realizaron un procedimiento en el barrio Trujillo.



Los agentes requisaron la casa, pero no hallaron las ruedas. Detuvieron a un muchacho, alias Juancho (27), que estaría involucrado en el robo y posterior desmantelamiento de la moto.

Los policías tratan de capturar al cómplice, que está identificado.



Por otra parte, en la ciudad de Goya, efectivos de la comisaría 5ª recuperaron una motocicleta robada.



En la madrugada de ayer, personal de esa unidad se encontraba patrullando la jurisdicción y secuestró una Yamaha Crypton de 110 c. c. negra que había sido sustraída en la zona del barrio San Ramón.



Los policías incautaron el rodado y se lo trasladó a la comisaría, dándose intervención a la Justicia para restituirla al dueño.