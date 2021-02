Salud Pública incentiva al consumo constante de agua

Martes, 16 de febrero de 2021

Desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia a través de la Dirección de Nutrición incentivan al consumo constante de agua potable, como modo de mantener la hidratación y principalmente en verano.



Además, hicieron una serie de recomendaciones con algunas alternativas que también pueden ayudar como jugos de frutas, aguas saborizadas de elaboración casera, entre otros.



“Fomentamos a la población que la alimentación saludable debe estar presente durante todo el año, ya que aquí en Corrientes no hay diferencias tan significativas entre los climas o estaciones, aunque sí en el verano tenemos que prestar atención principalmente a la hidratación”, advirtió una de las integrantes del equipo técnico de la Dirección de Nutrición, María Luz Gómez Jensen.



Específicamente hizo referencia al consumo de agua potable, en su estado más puro: “La recomendación estándar son 2 litros por día”, sin embargo, como “estamos en verano generalmente la demanda de líquido de una persona es mayor, por estar expuestos a altas temperaturas ya sea por trabajo, en la playa o alguna actividad que requiera estar al aire libre, y en ese caso se puede aumentar el consumo entre 2 y 3 litros que sería lo ideal para reponer las pérdidas”.



Recordó que “nuestro cuerpo está compuesto con más del 60% de líquido, el cual se va perdiendo todo el tiempo cuando vamos al baño, transpiramos e incluso cuando respiramos. Entonces tenemos una pérdida de líquido constante que deber ser repuesta con agua o una bebida de calidad”.



Al hablar de bebida de calidad, hacen referencia por ejemplo a los jugos de frutas naturales, que “muchas veces son una opción válida para aquellos que estén acostumbrados a consumir bebidas dulces, azucaradas, industrializadas, como son los jugos y las gaseosas que por supuesto desaconsejamos. Estas últimas aportan muchas calorías, son vacías, es decir que no aportan nutrientes y contribuye al aumento de peso; sumado a que son líquidos deshidratantes, al igual que las bebidas alcohólicas”.



Respecto a las aguas saborizadas o bebidas light, la nutricionista Gómez Jensen señaló que “son más de lo mismo, porque si vemos la lista de ingredientes de estas bebidas lo que menos tienen es fruta y sí traen alta cantidad de sodio, azúcar, conservantes, colorantes, aromatizantes, aditivos, entre otros, que hacen que no sea recomendable para la hidratación, pero si para un consumo ocasional”. En este sentido agregó que “podemos hacer nuestras propias aguas saborizadas, con agua fresca y menta, jengibre, limón o unas rodajas de naranja, que incluso son más económicas que las compradas”.



Por último, el área de Nutrición del Ministerio de Salud Pública también recomienda la importancia del consumo de frutas y verduras, debido a que “este grupo de alimentos tiene gran cantidad de agua, compuestos entre un 80 y 90% del líquido vital”. Aclaró así que “si bien es importante tomar agua en forma de líquido, se puede contribuir a nuestra hidratación ingiriendo frutas y verduras que además de tener agua contienen vitaminas, minerales, mucha cantidad de fibra y son saludables para el organismo”.