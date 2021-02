Descontrol en un bar, el origen del brote de coronavirus en Santa Lucía

Martes, 16 de febrero de 2021

Hasta el sábado por la mañana, esa localidad tenía solo 2 casos. Por la tarde, ya eran 23 y todos jóvenes.





Testeos. Desde el sábado, un equipo de Epidemiología trabaja en el lugar para cortar con la cadena de contagios.Crédito: Gentileza

Hasta el sábado por la mañana, la localidad correntina de Santa Lucía tenía solo 2 casos activos, según lo confirmó el propio intendente José Sanánez. Por esas horas, las autoridades desconocían lo que se venía. A la tarde de ese mismo día, la situación cambió. El jefe comunal dijo que comenzaron a llegar al hospital local jóvenes con síntomas. Fueron 29, y 21 de ellos dieron positivo por covid-19.



La suerte ya estaba echada: era el inicio de un brote que tuvo como origen un bar, en donde evidentemente no se controló el cumplimiento de los protocolos.



Ayer, Santa Lucía reportó 21 contagios y un total de 99 activos y 167 testeos hechos en la jornada, más un 1 paciente internado en el hospital de campaña Escuela Hogar.



Según fuentes confiables, el bar del coronavirus estaba habilitado y tenía establecidos protocolos para covid-19. El problema es que el cumplimiento de las medidas no eran controladas y prueba de ello es la enorme cantidad de casos relacionados con ese lugar de esparcimiento, de recreación.



El mismo Sanánez reconoció que los jóvenes no cumplían con las medidas. “Creo yo que hay muchas culpas compartidas. Yo no puedo como Estado municipal estar con cada uno de los chicos que comparten vasos, que toman de la misma botella. Yo siempre vengo diciendo que la pelota está en la cancha de la gente”, dijo Sanánez en una conferencia de prensa.



“De golpe comenzaron a aparecer en el hospital chicos, todos jóvenes, con síntomas y de los 29 testeos que se hicieron, 21 dieron positivos”, confirmó. Eso fue el sábado.





Tras ello, indicó que “rápidamente se empezó a buscar la trazabilidad”. Ese mismo día, reconoció que había una cantidad importante de nexos (contactos estrechos), lo cual ya presagiaba el brote y la posterior reducción de fase en esa comuna.



Sanánez argumentó que ese bar, el de los contagios y del descontrol, “se abrió con el único y solo motivo de contener a los chicos acá y que no vayan a Goya, porque teníamos de alguna manera un registro de los chicos que iban a Goya”.



“En este caso, los chicos por lo visto no están logrando entender. El Municipio se hará cargo de su cuota de responsabilidad”, aseguró.



Debido a la complejidad de la situación, el gobernador Gustavo Valdés anunció el sábado pasado que Santa Lucía retrocedía a fase 3 del aislamiento. Ese mismo día, un equipo de Epidemiología de la Provincia y hasta el propio ministro de Salud, Ricardo Cardozo, viajaron hasta esa comuna para comenzar a trabajar en el control del brote.



“Estamos acá por una indicación del gobernador Gustavo Valdés, en el marco de este brote que se da en Santa Lucía. En primer lugar, quiero destacar y valorar el trabajo del intendente y del personal del hospital que ha permitido que la ciudad no tenga sobresaltos durante casi un año. Esto es muy importante y habla del valor de la tarea en conjunto, de la responsabilidad y de la preocupación de las autoridades por la salud de su pueblo”, dijo el sábado desde esa comuna el ministro Cardozo.



Desde ese día, el personal sanitario de la Provincia junto a los de salud locales trabajan a destajo para cortar con la cadena de contagios, los que se produjeron en un bar sin medidas de prevención y sin nadie que controle. Un lugar que no podía tener, en esas condiciones, las puertas abiertas.