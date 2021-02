El "Peque" Schwartzman quedó eliminado del Abierto de Australia

Viernes, 12 de febrero de 2021

El argentino fue claramente superado por el juego potente y ofensivo de Karatsev en una hora y 52 minutos de juego y se despidió del torneo.





El tenista argentino Diego Schwartzman, octavo cabeza de serie, quedó eliminado del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año que se juega en Melbourne, al perder este viernes en la tercera ronda con el ruso Aslan Karatsev por 6-3, 6-3 y 6-3.



Schwartzman, ubicado en el noveno puesto del ranking mundial de la ATP, fue claramente superado por el juego potente y ofensivo de Karatsev (114) en una hora y 52 minutos de juego, en la cancha John Cain Arena, la tercera en importancia del complejo de Melbourne Park, y se despidió del torneo.



El "Peque", de 28 años, había superado en las rondas previas al sueco Elías Ymer (205) y al francés Alexandre Muller (210), pero no pudo repetir esas actuaciones y cayó sin atenuantes ante Karatsev.



El ruso, de 27 años, concretó 50 tiros ganadores contra apenas cinco del argentino y es la revelación del torneo, ya que en su debut absoluto en un Grand Slam no cedió ningún set en los tres partidos que ganó, los anteriores al italiano Gianluca Mager (96) y al bielorruso Igor Gerasimov (79).



El próximo rival de Karatsev será un canadiense que surgirá del cruce entre Denis Shapovalov (12) y Félix Augier-Aliassime (19), mientras que Schwartzman se marcha de Australia sin poder repetir sus actuaciones de las ediciones de 2018 y 2020 cuando alcanzó los octavos de final y perdió con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, respectivamente.



Con la eliminación del tenista surgido del Club Náutico Hacoaj no quedan argentinos en el cuadro de singles, ya que previamente habían sido eliminados Federico Coria (92), Juan Ignacio Londero (83) y Guido Pella (44), y en damas la rosarina Nadia Podoroska (45).



En el cuadro de dobles sigue adelante el tandilense Máximo González junto al italiano Simone Bolelli, ya que se instalaron en la tercera ronda tras superar a la dupla conformada por los italianos Lorenzo Sonego y Andrea Vavassori por 6-2 y 7-6 (7-5).