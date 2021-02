200 muertos y 7.311 nuevos casos de coronavirus en la Argentina

Viernes, 12 de febrero de 2021

Otras 200 personas murieron y 7.311 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que la cantidad de fallecidos llegó a 49.874 y los infectados a 2.008.345 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.



Además se precisó que están alojadas en terapia intensiva 3.541 personas y que el porcentaje de ocupación de camas en el citado sector a nivel nacional es del 54,5% y en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) del 59,1%.



Del total de casos positivos, 1.806.260 son pacientes recuperados y 152.211 activos.



Fueron realizados 51.007 testeos y desde el inicio del brote 6.690.005, lo que equivale a 147.432 muestras por millón de habitantes.



Del total de fallecidos reportados este jueves, 101 son hombres, 97 son mujeres y 2 personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires fueron registrados sin dato de sexo.



Los fallecidos masculinos son: 55 residentes en la provincia de Buenos Aires: 7 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA): 1 en la provincia de Chaco; 4 en Chubut; 2 en Córdoba; 4 en Corrientes, 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 2 en La Pampa; 1 en Mendoza; 3 en Misiones; 6 en Neuquén; 2 en Río Negro; 3 en Salta; 2 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 1 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 1 en Tucumán.



Las mujeres fallecidas son: 45 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 en la provincia de Chaco; 1 en Chubut; 6 en Córdoba; 3 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 2 en Mendoza; 4 en Neuquén; 1 en Rio Negro; 1 en Salta; 4 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 20 en Santa Fe y 1 en Tierra del Fuego



Los casos registrados en la jornada corresponden a: Buenos Aires 3.150; Ciudad de Buenos Aires 766; Catamarca 100; Chaco 138; Chubut 240; Corrientes 69; Córdoba 656; Entre Ríos 165; Formosa 19; Jujuy 27; La Pampa 122; La Rioja 23; Mendoza 148; Misiones 122; Neuquén 316; Río Negro 233; Salta 96; San Juan 80; San Luis 21; Santa Cruz 114; Santa Fe 456; Santiago del Estero 89; Tierra del Fuego 48 y Tucumán 123.



Los casos acumulados desde el inicio de la pandemia corresponden a: Buenos Aires 838.354; Ciudad de Buenos Aires 220.433; Catamarca 6.561; Chaco 32.172; Chubut 44.805; Corrientes 19.152; Córdoba 150.564; Entre Ríos 43.152; Formosa 912; Jujuy 19.660; La Pampa 17.475; La Rioja 9.755; Mendoza 65.375; Misiones 6.415; Neuquén 57.938; Río Negro 50.240; Salta 24.609; San Juan 14.537; San Luis 19.145; Santa Cruz 34.291; Santa Fe 210.970; Santiago del Estero 21.722; Tierra del Fuego 22.366 y Tucumán 77.742



En Tierra del Fuego se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









PANORAMA NACIONAL



En este contexto, El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno "advirtió la importancia de la salud pública cuando la pandemia nos asoló" y señaló que "hubo quienes pensaron que era mejor dejar la atención de la salud en manos privadas y desampararon a millones de argentinos".



"Lo importante es que, de un año hasta hoy, comenzamos a reparar eso y los argentinos entendieron de una vez y para siempre la importancia de la salud pública", agregó el mandatario al encabezar en la Residencia de Olivos, por videoconferencia, la presentación de los primeros cinco de un total de 19 Centros Modulares Sanitarios que estarán disponibles en las ciudades de Villa Gesell, Mar del Plata y San Bernardo (Buenos Aires), Colón (Entre Ríos) y Mina Clavero (Córdoba).



En tanto, el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá desde Rusia una nueva partida de dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V llegó esta tarde a Moscú y está previsto que retorne al país mañana, después del mediodía, informaron fuentes de la compañía.



La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1064, despegó anoche a las 23.10 con destino a la capital de Rusia y arribó al aeropuerto Internacional Sheremetievo a las 14.16 (hora argentina), con una temperatura de 15 grados bajo cero, en una jornada con cielo parcialmente nublado y con pronóstico de nevadas para las próximas horas.





PANORAMA MUNDIAL



A nivel global, se superaron los 107 millones de casos totales, tras sumar más de 435.000 en un día, y se acumulan más de 2.3 millones de muertes (13.457 en la víspera).



En medio de este escenario, la Unesco instó a los laboratorios a suspender de manera "urgente" las patentes de sus vacunas mientras dure la pandemia, para garantizar que las poblaciones más vulnerables sean inmunizadas y evitar que se generen nuevas mutaciones, al asegurar que se trata de "un bien común de la humanidad".



La Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO (Redbioética UNESCO) manifestó su preocupación por "la escasez de vacunas para prevenir" el coronavirus y por el aumento de infecciones, mutaciones y muertes asociadas a esta enfermedad.



"La Red Bioética (...) apela a implementar un sistema internacional basado en la justicia global que tome distancia del modelo mercantilizado que rige hoy la venta y distribución de insumos y vacunas", indicó en un comunicado el organismo especializado de la ONU.



También exhortó a los países latinoamericanos y del Caribe a "liderar los esfuerzos por suspender las patentes farmacéuticas, crear capacidades nacionales y defender la importancia de fortalecer el sector público productivo en términos de innovación".



En Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia con unos 27 millones de casos y casi 470.000 decesos, un estudio de la revista The Lancet informó que se podría haber evitado el 40% de esas muertes si las tasas de fallecimientos se hubieran correspondido con las de otros países del G7 de altos ingresos, y criticó con dureza las políticas sanitarias implementadas por el expresidente Donald Trump.



Brasil, la segunda nación más afectada, con más de 234.000 y 9,6 millones de casos, debió suspender las clases presenciales en nueve escuelas de San Pablo, el estado más castigado por el virus.



En Chile, el ministro de Salud Enrique Paris ratificó que el plan de vacunación es para "chilenos o extranjeros residentes" y descartó que exista un plan de inoculación para turistas.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que Europa aún sigue siendo "vulnerable" a la segunda ola de la pandemia que atraviesa, ya que se registró la presencia de la nueva variante sudafricana en al menos 19 países, y pidió no caer en un "falso sentimiento de seguridad".



La OMS señaló también la preocupación por la propagación de la mutación británica, detectada el 19 de diciembre último en el Reino Unido, y que ya está en casi la mitad de los países de la región, informó la agencia Sputnik.