Colombi alertó a la militancia a “no creer que las elecciones ya están ganadas” Viernes, 12 de febrero de 2021 El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes y senador provincial, Ricardo Colombi, hizo un llamado a la militancia, dirigentes y simpatizantes de Encuentro por Corrientes (ECO), al advertir que no deben “creer que las elecciones ya están ganadas”.



Así lo afirmó este jueves en contacto con programas de medios radiales de la ciudad Capital y Esquina, donde reiteró que se debe “agudizar el ingenio” para enfrentar la campaña que se viene adelante en vistas a las elecciones previstas para el presente año, teniendo en cuentas que la pandemia del Coronavirus continúa.



“Tenemos que intensificar el trabajo con la alianza social y después lo político”, dijo vía entrevista telefónica con el programa “Corrientes en el Aire”, que se emite por radio Continental Corrientes (97.3). Alertó que “imagen positiva no son votos”, por eso “no tenemos que ser soberbios y creer que las elecciones ya están ganadas”, a lo que agregó que “no estamos viendo el trabajo de topo que están llevando acabo los peronistas, justicialistas o los de La Cámpora en muchos lugares de la Provincia”.



En cuanto a la consulta de la periodista María Mercedes Vázquez sobre si aceptaría como Presidente de la UCR de Corrientes, al senador nacional Mauricio “Camau” Espínola formar parte de ECO, su respuesta fue un tajante “no”. Y justificó su negativa manifestando que de esa manera se perdería “la filosofía esencial de la alianza”, que es una “unión por convicciones e ideas y no por necesidad”.



Más temprano, pero en contacto con el programa Comunicándonos que se transmite por FM Del Río (89.9) de Esquina, Colombi contó acerca de la reunión que mantuvo este miércoles con representantes de la Juventud Radical de toda la Provincia, a través de Zoom. Señaló que con ellos “vamos planificando a futuro, ya que el rol de los jóvenes es el norte principal”; por eso “tenemos que seguir preparándolos, capacitándolos; y en ese sentido es que estamos diagramando una serie de tareas y acciones por departamento y localidad, para que nuestros chicos sepan afrontar los desafíos que se vienen”.



Uno de esos desafíos será encarar la campaña en plena pandemia de la cual Corrientes no está exenta, por lo cual “tenemos que ser cautos, responsables y reinventarnos constantemente”, afirmó el Senador provincial.