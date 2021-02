Trotta ratificó el inicio de clases: "Es un regreso seguro, con protocolos"

Jueves, 11 de febrero de 2021

"La escuela puede ser un lugar seguro cumpliendo el distanciamiento físico, la ventilación, el uso del tapabocas, las medidas de higiene, con un ingreso escalonado, que son los ejes que venimos trabajando con cada una de las jurisdicciones", reafirmó el ministro de Educación.





El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó este miércoles el inicio de clases presenciales para el ciclo lectivo 2021, en el marco de un "regreso seguro con protocolos".



"Implica un gran desafío. No es un cualquier regreso, es un regreso seguro con protocolos, en diálogo permanente con todos los sectores educativos", dijo Trotta esta mañana en declaraciones a radio Continental.



"El regreso a las clases se asocia a poner en valor la experiencia que transitamos el año pasado; es la agenda que tenemos por delante y seguimos desarrollando con todas las provincias", añadió.



Sobre la ausencia de doble jornada, dijo que "depende de la jurisdicción" y aclaró que, "en la Ciudad de Buenos Aires, el modelo será pasar a jornada simple para que vayan todos los chicos todos los días pero en otras jurisdicciones se plantean bloques semanales como en Santa Fe o Córdoba".



"En el caso de la Ciudad, mañana cada escuela va a tener que informar cómo regresarán los chicos a la escuela. Se está planteando que siempre un adulto puede estar en el hogar el día que los niños no pueden ir escuela, y va a haber una dispensa a los padres, como estuvo vigente durante el 2020", indicó Trotta.



Por otro lado, insistió en la importancia del "diálogo" entre el gobierno de la provincia de Chubut y los gremios docentes provinciales, tras haber sido increpado este martes cuando salía de una reunión con el gobernador Mariano Arcioni.



"Los reclamos son legítimos. Sin embargo, quienes utilizan el camino de la agresión y los insultos se equivocan; las agresiones no son conducentes. Seguiremos buscando los consensos necesarios y las soluciones que requiera el sistema educativo de Chubut", publicó en las últimas horas el ministro en su cuenta de Twitter.



Según explicó el ministro, este martes se dialogó entre el gobierno de Chubut y las organizaciones sindicales de docentes y auxiliares de la provincia con "el fin de buscar la salida a una situación de enorme complejidad que lleva más de 3 años".



"Por el momento resolvimos que la semana próxima se inicien encuentros para avanzar progresivamente en una solución y lograr superar el conflicto", según informó.



Trotta se trasladó hacia la ciudad rionegrina de Bariloche, donde recorrió junto a la gobernadora Arabela Carreras las obras que se llevan a cabo en un establecimiento educativo del barrio El Frutillar. “Estamos a un paso de la presencialidad cuidada con protocolos aprobados en junio del año pasado", dijo.



"La escuela puede ser un lugar seguro cumpliendo el distanciamiento físico, la ventilación, el uso del tapabocas, las medidas de higiene, con un ingreso escalonado, que son los ejes que venimos trabajando con cada una de las jurisdicciones”, resaltó el funcionario en declaraciones a la prensa.