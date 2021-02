Controlan disponibilidad y precios de los cortes de carnes bonificados

Jueves, 11 de febrero de 2021

La Subsecretaría de Comercio controló el cumplimiento del programa del Gobierno nacional en las cadenas de supermercados adheridas.



Encontraron faltantes y algunos cortes con “abundante contenido de grasa”, pero recordaron que no tienen injerencia para labrar actas de infracción.



El subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, encabezó las inspecciones y recordó que se trata de “un programa nacional de adhesión voluntaria” y por el cual el organismo no puede labrar actas infraccionarias. Con este programa, el Gobierno Nacional convino con algunas cadenas de supermercados y frigoríficos para disminuir y congelar el precio de determinados cortes de carne bovina por un determinado período.



Los cortes incluidos en la bonificación de precios por kilo son: asado a $399; tapa de asado a $429; vacío a $499; matambre a $549; falda a $229; roast beef a $399; cuadrada a $489, y carnaza a $359.



Al respecto, Ahmar expresó que “la Secretaría de Comercio Interior de la Nación solicitó a las autoridades provinciales que colaboremos para relevar los precios y las existencias en góndola de esos cortes, ya que al no haberse firmado convenios con los supermercadistas, ni existir norma legal que los ponga en vigencia, no pueden labrarse actas de infracción ante eventuales incumplimientos que se detecten”.



En tanto el funcionario provincial recordó que a este programa no han adherido los supermercados ni carnicerías locales sino solo algunas cadenas y frigoríficos nacionales.



Dando precisiones sobre el recorrido, el director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, informó que “se verificaron tres establecimientos comerciales que según el Gobierno nacional habían adherido al programa. Allí pudimos comprobar que la firma hipermercadista internacional ubicada contigua al Shopping no disponía ni ofrecía los citados cortes cárnicos y adujeron no haber firmado convenio alguno al respecto”.



En tanto que en el local de una cadena nacional ubicado por avenida Armenia cercana al campus universitario, se verificó la existencia de sólo dos cortes cárnicos. Por su parte, en la inspección realizada en el hipermercado ubicado en la intersección de Avenida Ferré y Chacabuco, se constató la existencia de 8 cortes cárnicos que se ofrecían en góndola, “con abundante cantidad en exposición, entendiendo que la calidad de algunos era razonablemente buena, mientras que otros exhiben abundante contenido de grasa”, precisó Seniquiel.



Ahmar cerró señalando que los resultados de los relevamientos serán comunicados a las autoridades nacionales responsables de este programa y proseguirán con las inspecciones tanto en Capital como en localidades del interior. Tareas que llevan adelante como parte del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio del Gobierno de Corrientes.