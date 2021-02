Argentina superó los dos millones de casos de coronavirus

Jueves, 11 de febrero de 2021

Esta jornada murieron 109 personas y se sumaron 7.739 nuevos contagios, según el informe del Ministerio de Salud.





Otras 109 personas murieron por coronavirus y se sumaron 7.739 nuevos casos en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que la cantidad de fallecidos alcanza a 49.674 y los infectados a 2.001.034 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.



Además se precisó que están en terapia intensiva 3.561 personas y que el porcentaje de ocupación de camas en el citado sector a nivel nacional es de 54,5% y en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) es de 59,7%.



Del total de casos positivos, 1.798.120 son pacientes recuperados y 153.240 son casos confirmados activos.



Fueron realizados 50.352 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.638.998 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 146.308 muestras por millón de habitantes.



Del total de fallecidos reportadoseste miércoles, 62 son hombres, 46 son mujeres y 1 persona residente en la Ciudad de Buenos Aires sobre la que no se precisó dato de sexo.



Los fallecidos masculinos son: 13 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 en Chaco, 2 en Chubut, 6 en Córdoba, 3 en Corrientes, 4 en Entre Ríos, 3 en Mendoza, 3 en Misiones, 3 en Neuquén, 2 en Río Negro, 1 en Salta, 2 en Santa Cruz, 2 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero.



Las mujeres fallecidas son: 13 residentes en la provincia de Buenos Aires; 14 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 en Chaco; 6 en Córdoba; 2 en Entre Ríos, 1 en Mendoza, 1 en Neuquén, 1 en Río Negro, 1 en Salta, 1 en Santa Cruz, 1 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero y 2 en Tucumán.



Los casos registrados en la jornada corresponden a: Buenos Aires 3.265; Ciudad de Buenos Aires 915; Catamarca 54; Chaco 143; Chubut 164; Corrientes 109; Córdoba 759; Entre Ríos 195; Formosa 5; Jujuy 41; La Pampa 63; La Rioja 28; Mendoza 187; Misiones 78; Neuquén 386; Río Negro 221;



Salta 100; San Juan 52; San Luis 5; Santa Cruz 127; Santa Fe 533; Santiago del Estero 91; Tierra del Fuego 110 y Tucumán 108.



Los casos acumulados desde el inicio de la pandemia corresponden a: Buenos Aires 835.204: Ciudad de Buenos Aires 219.667; Catamarca 6.461; Chaco 32.034; Chubut 44.565: Corrientes 19.083; Córdoba 149.908; Entre Ríos 42.987; Formosa 893; Jujuy 19.633; La Pampa 17.353; La Rioja 9.732; Mendoza 65.227; Misiones 6.293; Neuquén 57.622; Río Negro 50.017; Salta 24.513; San Juan 14.457; San Luis 19.124; Santa Cruz 34.177; Santa Fe 210.514; Santiago del Estero 21.633; Tierra del Fuego 22.318 y Tucumán 77.619.



En Tierra del Fuego se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









PANORAMA NACIONAL



En este contexto, Aerolíneas Argentinas emprende este miércoles por la noche su cuarto vuelo con destino a Moscú, para traer una nueva partida de vacunas Sputnik V, destinadas a continuar con el plan de inmunización contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional.



"Queremos anunciar que está confirmada para hoy, a las 23 horas, la salida del vuelo AR1064 de @Aerolineas_AR con destino a Rusia para traer al país más vacunas Sputnik V. La cuarta de estas operaciones muy importantes para hacerle frente al Covid-19", anunció el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani.



Como en los casos anteriores, la aeronave será un Airbus 330-200 y, en esta ocasión, llevará la nominación AR1064 en su viaje de ida, cuyo despegue está previsto para las 23 de este miércoles, y el AR1065 para el regreso desde la capital rusa, que se concretará el jueves.



PANORAMA GLOBAL



A nivel global, el número de positivos cayó por segunda semana consecutiva, mientras que las muertes reportadas por la enfermedad están a la baja desde hace dos semanas.



Según la OMS, la cifra de 88.000 fallecimientos reportados la semana pasada en todo el mundo es un 10% más baja que la de la semana anterior.



Mientras que los más de 3,1 millones de contagios informados la semana pasada implican una reducción del 17% con respecto a la anterior, en el número más bajo de infecciones desde la semana del 26 de octubre de 2020.



"Aunque todavía hay muchos países con un número creciente de casos, a nivel mundial, esto es alentador", sostuvo la OMS en su último informe semanal en el que detalló la información.



La mayor disminución la mostró África, con un 22%, mientras que los nuevos contagios diarios en América representaron la mitad de todos los casos nuevos del mundo, con más de 1,5 millones de infecciones y más de 45.000 muertes, precisó la cadena CNN.



Estados Unidos presentó el mayor número de casos nuevos, 871.365, cifra, sin embargo, 19% menor con respecto a la semana anterior, en un país ahora amenazado por la variante británica del virus, que representa del 1% al 4% de los contagios locales.



En tanto, científicos cubanos anunciaron la producción de 150.000 dosis de Soberana 02, el proyecto de vacuna que entrará en fase 3 el próximo 1 de marzo y Brasil, con más de 4 millones de vacunados, recibió 5.600 litros de insumos para fabricar 8,7 millones de dosis del antídoto chino CoronaVac, de los 46 millones adquiridos.



En simultáneo, Uruguay superó las 500 muertes por coronavirus, la mitad de ellas en el último mes, y Chile anunció la exclusión de las personas no residentes del plan de vacunación masiva que desarrolla.



En tanto, la Unión Europea (UE) admitió errores en la estrategia de compra de vacunas contra el coronavirus al señalar que fueron "subestimadas las dificultades de su producción en masa", mientras Rusia informó que ya inmunizó a 1,7 millones de personas y espera alcanzar al 70% de su población para agosto próximo.



"Hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente, toma de cinco a diez años producir una nueva vacuna. Y lo hicimos en diez meses, pero, en cierta forma, la ciencia ha superado a la industria", expresó la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen.



En tanto, Italia constató un repunte en sus contagios de la Covid-19, con 12.956 casos frente a los 10.600 del martes, aunque tuvo menos fallecimientos, 336 frente a 420, según datos oficiales replicados por la agencia Europa Press.



Por el contrario, España registró un descenso, con 8.298 casos en la el último día, frente a los 31.596 del miércoles de la semana anterior, y 643 fallecimientos, en comparación con 766 el martes.



Rusia, por su parte, superó los 4 millones de casos de la Covid-19, ubicándose por detrás de Estados Unidos, India y Brasil, al tiempo que vacunó a más de 1,7 millones de personas (más del 1% de su población) con las dos dosis de la Sputnik V, anunció el subdirector del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, Denís Logunov.



En el Reino Unido, el ministro de Transporte Grant Shapps planteó que la prohibición de viajes internacionales dependerá de que todos los ciudadanos se vacunen y añadió que en el futuro se podría respaldar un esquema de pasaportes de vacunas para viajar, de acuerdo con lo conversado con funcionarios de otros países, como Singapur y Estados Unidos, citado por la cadena BBC.