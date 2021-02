Nación comprometió financiamiento para el desarrollo industrial de Corrientes

Jueves, 11 de febrero de 2021

Los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y el secretario de Energía, Darío Martínez, de Nación, dieron este miércoles una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al gobernador Gustavo Valdés, en la que anunciaron un desembolso de 100 millones de pesos para dos parques industriales en Corrientes.

Y señalaron que coordinaron con el mandatario provincial esta medida que busca potenciar particularmente a las pymes, reconociendo que “el Norte argentino tiene que tener una infraestructura competitiva”.



Luego de la reunión que mantuvieron allí por la tarde con representantes empresariales, los funcionarios nacionales hablaron con la prensa sobre la jornada de trabajo que mantuvieron con el gobernador correntino, primeramente visitando durante la mañana la planta de generación de energía, ‘Fresa’, a partir de biomasa en la localidad de Virasoro y luego recorriendo el Puerto y Parque Industrial de Ituzaingó, como así también la represa Yacyretá.



Así fue que Kulfas sostuvo que “en la provincia de Corrientes vemos una economía con gran cantidad de sectores y un enorme potencial de desarrollo que queremos potenciar con programas de financiamiento, en particular para las pymes, con un programa de parques industriales, en el cual vamos a desembolsar este año 100 millones de pesos en dos parques que hemos coordinado con el Gobernador, uno vinculado al sector foresto-industrial y el otro más en general”.



El funcionario nacional luego reconoció que “el Norte argentino tiene que tener una infraestructura competitiva para poder favorecer el comercio exterior, hay experiencias que así lo muestran, pero creemos que se pueden potenciar mucho más”.



En este sentido, con respecto a la estrategia portuaria en el Norte de Corrientes y la visión de la Nación sobre desarrollo productivo, Kulfas respondió: “Hoy en el marco de un trabajo federal con diferentes áreas de gobierno, estamos buscando trabajar con los gobiernos de las provincias para generar soluciones y programas de desarrollo en conjunto”.



Por su parte, de Pedro sobre el Programa federal de desarrollo y su impacto en Corrientes, señaló que “tiene que ver con una metodología de trabajo de articulación de áreas del Gabinete nacional en programas y proyectos en función de una discusión y un consenso que se genera con los gobernadores, sectores productivos y trabajadores”. Y afirmó que “el plan federal de desarrollo es una discusión permanente de programas de gobierno para potenciar la generación de empleos genuinos en cada uno de los puntos de Argentina y la discusión de iniciativas estratégicas que hacen a las economías regionales”.



Aporte energético de Corrientes y proyección con producción por biomasa



En tanto, Martínez reconoció que “me voy gratamente sorprendido por lo que hemos visitado y recorrido en Corrientes”. Luego señaló que “en una visita anterior visitamos Aña Cuá; donde la obra va a permitir que aumente la producción de energía de Yacyretá en un 100%”. Con respecto a la planta biomasa, consideró que “es la más importante del país y vemos como hay una sinergia entre el residuo forestal que se transforma en energía y la actividad que eso genera y mueven la región y son ejemplos de una provincia netamente energética, más allá de toda la matriz productiva diversificada que tiene que la hemos estado visitando y esto también genera desafío en materia energética, porque seguramente tiene mucho para incorporar valor agregado nacional y eso genera más energía todavía, para lo cual no solamente hay que trabajar la eléctrica, sino en la posibilidad de tener gas en la provincia, pero analizando la energía con una visión sistémica e integral, repensando la Argentina como un país federal y con más energía para todos”.



Tarifas



Seguidamente, el secretario de Energía de la Nación aseguró que “estamos trabajando mucho en el tema tarifas, hace pocos días, la Vicepresidente de la Nación manifestó que hay que alinear tarifas y los salarios de trabajadores. No se puede dejar de consumir otros bienes y servicios para pagar la energía. Estamos trabajando en tarifas de transición, tanto los entes como la Secretaría estamos abocados a eso y también a repensar el esquema de subsidio de la energía, ya que en la Argentina se subsidia el 50% del costo de la energía y hay que pensar en una forma más eficiente con un cruzamiento de datos con todas las áreas del gobierno y es un proceso que comienza ahora y lleva años ir perfeccionándolo para apuntar a un uso ms inteligente en materia productiva”.



Elecciones PASO y protocolo del acto eleccionario



Por otra parte, consultado de Pedro dijo que “el cronograma electoral vigente es el calendario electoral aprobado por el Congreso de la Nación, donde puso fecha para las PASO y para la Elección General, o sea hoy desde el Ministerio del Interior estamos implementando el calendario electoral vigente y si el Congreso de la Nación llegara a definir otra cosa, el Ministerio del Interior como órgano ejecutor, tiene que modificar; pero hoy todas las normativas, las licitaciones y organización del proceso electoral está funcionando y hay una consulta pública de las licitaciones en marcha y con participación de todos los partidos políticos y empresas”. Al respecto comentó que “ya se recibieron 150 consultas acerca de los pliegos y para el día de la elección estamos coordinando con el Ministerio de Salud, con la Cámara Electoral, con el Sindicato de Judiciales para que se pueda tener una elección lo más normal posible en el marco de la pandemia”.