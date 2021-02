Valdés encabezó reunión con Kulfas, de Pedro y Martínez para escuchar al empresariado correntino

Jueves, 11 de febrero de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó una reunión con los ministros de la Nación, Eduardo de Pedro (Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y el secretario de Energía, Darío Martínez; a la cual asistieron representantes empresariales de Corrientes.



Fue en Casa de Gobierno, donde los funcionarios nacionales escucharon los planteos de los distintos sectores productivos y comerciales de la provincia, a fin de poder viabilizar en conjunto las soluciones requeridas por las economías regionales.



La reunión inició pasadas las 18 en el Salón Amarillo, con la presencia del vicegobernador Gustavo Canteros, el Gabinete provincial de ministros; legisladores provinciales y nacionales, y representantes de Asociaciones: Forestal Argentina, de Sociedades Rurales, de Comercio, de Plantadores de Arroz, de Productores Molineros de Yerba, de Citricultores y del Plan Estratégico Forestoindustrial; la Sociedad Rural; la Mesa Textil; APICC, FECorr y Federación Económica.



Gobernador Valdés



"Nos juntamos a pensar la Argentina que queremos y necesitamos. Nunca pasó que tengamos una parte del PBI como la que tuvimos, producto de la pandemia”, expresó al tomar la palabra el gobernador Valdés, respecto al trabajo conjunto del Ejecutivo con los sectores productivos.



Asimismo, el mandatario consideró que juntar el NEA y el NOA, en materia productiva “nos permite poner un poco de orden en nuestros sectores, y que a lo largo del tiempo logremos vivir mejor para construir la provincia que queremos".



El titular del Ejecutivo resaltó la fortaleza productiva de Corrientes, considerando que “somos potencia energética y nos estamos encaminados a generar más energía limpia que todas las demás provincias”. En este contexto, se dirigió a los funcionarios nacionales expresándoles que “para seguir este camino virtuoso necesitamos que se respeten las reglas de juego y no haya cambios", a la vez que ponderó al Plan Limón y los proyectos de nuez pecán, como así también, a la ganadería, el arroz y la forestoindustria locales.



Respecto a la planificación de gestión gubernamental, Valdés dio cuenta que "en Corrientes tenemos un proyecto estratégico y participativo que nos permite pensar la provincia a 10 años”.



Continuando, el mandatario instó a todas las autoridades y cámaras empresariales presentes “a no quedarnos, ya que la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza, y esa es una tarea que no está sólo reservada a la política, sino también a los sectores productivos e industriales".



"Tenemos que apostar por la logística y la infraestructura. Debemos lograr un acuerdo con Chile para que se abran sus puertos y disminuyamos distancias con Asia. Tenemos la visión puesta en el segundo puente Chaco-Corrientes y en infraestructura ferroviaria", agregó el mismo, en referencia a proyectos de obra en transporte y comunicación, añadiendo que "la política debe dejar de lado las disidencias para fortalecerse desde las coincidencias que nos permitan lograr el desarrollo de Corrientes", a modo de epílogo.



Ministro Anselmo



El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo valoró en este marco, la importancia de la participación de las principales cámaras empresariales, federaciones y entidades de los sectores productivos de la provincia en el encuentro programado con sus pares de Nación.



“Ellos (Kulfas, de Pedro y Martínez) tuvieron la intención de escuchar de forma directa los planteos, diagnósticos y necesidades de cada uno de los sectores productivos”, consideró el mismo, resaltando que “no es frecuente que funcionarios de la Nación” estén presentes en la provincia, añadiendo que los mismos “se han mostrado receptivos”, en el trato directo, ante las demandas.



Productores correntinos



El secretario de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, manifestó su beneplácito ante la posibilidad de que el sector productivo pudiera acercar sus inquietudes “a estos altos funcionarios nacionales”, resaltando, “la deferencia del gobernador Gustavo Valdés en invitar a las fuerzas productivas, para tomar contacto mano a mano” con los ministros del Interior y de Desarrollo Productivo nacionales, más el secretario de Energía.



Velar, detalló que el sector al que representa está organizado dentro de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, con 18 instituciones; y en el ámbito nacional, “los debates de defensa del campo, se llevan adelante en los grandes gremiales, como la Sociedad Rural Argentina, Confederación Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro”.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, Cristián Jetter, valoró la posibilidad de “hablar sin filtros ni intermediarios, y manifestar necesidades de sectores de las economías regionales, ya que nos cuesta llegar de forma directa a estos funcionarios”.



Jetter, además, dio cuenta que los temas que más le aquejan al sector arrocero son los impositivos, respecto a retenciones y reintegros de IVA; además de cuestiones que atañen a la infraestructura del sector, como los puertos y trenes, ya que “se abren mercados para Corrientes” para la reactivación del cereal.



Ardua jornada de actividades



Cabe agregar que esta reunión con empresarios, fue luego de que Valdés recorriera en la jornada con el ministro del Interior, la planta de generación de Energía por biomasa en la localidad de Gobernador Virasoro y el Puerto y Parque Industrial de Ituzaingó, obras estratégicas para el desarrollo de la provincia, en pos de generar trabajo genuino.