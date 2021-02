Kobe Bryant y su hija murieron por un error del piloto del helicóptero Miércoles, 10 de febrero de 2021 Según las pericias, el piloto Ara Zobayan no había sido autorizado a atravesar una tormenta, pero ignoró la orden y causó la tragedia al desplomarse el helicóptero en la localidad californiana de Calabasas.



Un error del piloto del helicóptero provocó el accidente en el que fallecieron el astro de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna María, el 26 de enero de 2020 en California, Estados Unidos, según determinó un informe de la National Transportation Safety Board.



Según las pericias, el piloto Ara Zobayan no había sido autorizado a atravesar una tormenta, pero ignoró la orden y causó la tragedia al desplomarse el helicóptero en la localidad californiana de Calabasas, informó la agencia de noticias ANSA.



En el accidente murieron los otros siete ocupantes de la aeronave, entre ellos Alyssa Altobelli y Payton Chester, ambas de 13 años de edad y compañeras de Gianna María en el equipo de básquetbol de la Mamba Academy, creado por Kobe Bryant.







La muerte de Bryant, estrella de Los Angeles Lakers y de la NBA



de 41 años, y de Gianna María, de 13, generó conmoción no sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo.



La familia del astro, que quedó devastada frente a semejante tragedia, está integrada además por su esposa, Vanessa Laine, y otras tres hijas: Natalia, Bianca y Capri.