Cardozo entregó elementos de trabajo a Promotores de Salud

Miércoles, 10 de febrero de 2021

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, entregó hoy elementos de trabajo a Promotores de Salud que se desempeñan en Ituzaingó. Se trata de jóvenes capacitados que salen a los barrios de esa ciudad a realizar actividades de prevención de enfermedades y de promoción de la salud a través de acciones educativas, favoreciendo el acceso de la población a los servicios de salud.







La entrega consistió en indumentaria e insumos a los promotores como mochilas, ambos, cintas métricas, tensiómetros, oxímetros de pulso, barbijos y protectores faciales para realizar el trabajo. Cabe mencionar que el programa de promotores también funciona en la ciudad de Esquina, dónde recientemente fueron presentados y se entregados elementos de trabajo similares.







Alrededor de 8.000 personas ya fueron relevadas en la capital



Los Promotores de Salud y Líneas de Cuidado ya llevan relevados solo en la ciudad de Corrientes alrededor de 8.000 personas a casi 3 meses de haberse puesto en marcha el programa, que busca brindar el acceso de la población a los servicios sanitarios, recordando los cuidados para evitar enfermedades y llevando adelante controles para la detección temprana de patologías. Actualmente se encuentran recorriendo los barrios 17 de Agosto, Antártida Argentina, San Marcos, Laguna Seca y Molina Punta.







“Los Promotores ya llevan casi 3 meses en terreno y por suerte vienen llevando adelante un buen trabajo hasta el momento, con la atención de aproximadamente 8.000 personas”, dijo la coordinadora del programa, Natalia Cardozo, que depende de la Dirección General de Atención Primaria de la Salud, a cargo de Alicia Pereira.







La tarea apunta a detectar personas que padezcan hipertensión, diabetes, cáncer de colon, enfermedades derivadas por mal nutrición o embarazadas para que accedan a las atenciones correspondientes.







Cardozo, indicó que los Promotores se encuentran en el barrio 17 de Agosto, donde se ubica una de las unidades funcionales; pero también recorren el Antártida Argentina, el San Marcos y el Laguna Seca. Otra de las zonas que se cubre es el Molina Punta, que a la vez incluye otros barrios más pequeños como Punta Taitalo y Jardín, entre otros.







Por otra parte, Cardozo dijo que “se están detectando muchas personas que no estaban siendo atendidas por razones como la pandemia del Coronavirus, ya que, por no querer exponerse, continúan aislados en sus domicilios descuidando su salud en general”. Y aquí es donde entra la principal función de los Promotores: “La de dar con esos pacientes para que sean atendidos en los CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud)”.







Incluso “con varios que no estaban yendo a retirar ni siquiera su medicación, lo que hacemos es pedir su receta y tratar de acercar a cada persona el medicamento que necesitan”, agregó.







En otra oportunidad, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, había señalado que “la tarea de los promotores es la de ir a buscar a las personas que no saben que están enfermas, o que lo saben, y no se han adherido a un sistema de salud”. En ese sentido aseguró que “el 20% de los correntinos nos morimos por tumores, el 18% por problemas cardiovasculares, y el 17% por patologías respiratorias, que son enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden prevenir o tratarlas precozmente”.