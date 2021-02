Recomendaciones para evitar y combatir al Dengue

Miércoles, 10 de febrero de 2021

La mejor forma de prevenir esa enfermedad y la fiebre Chikungunya y el Zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Tras las lluvias, muchos recipientes en desuso acumulan agua y son potenciales reservorios de larvas del Aedes aegypti.





Ante las recientes lluvias ocurridas en la ciudad capital y en localidades del interior, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis, recomienda eliminar todos objetos capaces de contener agua y que sirvan de potenciales criaderos de mosquitos.







Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Por eso, deben ser eliminados y evitar que se acumulen en el hogar.







Si no se pueden eliminar los recipientes porque se usan permanentemente, se debe evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas). En el caso de aquellos recipientes que no puedan ser eliminados y están en uso constante como fuentes de patios, piletas deben ser tratados con productos químicos (larvicidas).







Los criaderos se pueden evitar







-Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).



-Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).



-Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Es importante frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.



-Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.



-Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.



-Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.



-Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.







También es importante prevenir la picadura del mosquito:



-Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.



-Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.



-Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.



-Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.



-Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.