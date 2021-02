El río Paraná en Corrientes promedió los 4,33 metros

Martes, 09 de febrero de 2021

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) publicó el informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) emitido el 7 de febrero respecto a la situación hidrológica; en Paso de la Patria la onda de crecida llegó a su pico este fin de semana, con un nivel próximo a los 5,00 m, en Corrientes promedió 4,33 metros. En Goya el nivel alcanzaría el pico de 4,46 metros el 11 febrero.





El resumen del pronóstico en base a datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la próxima semana se esperan lluvias y tormentas sobre el Litoral, mayormente concentradas sobre su mitad norte.



Se interpreta que podrían reiterarse algunas lluvias sobre el este de Paraguay, la cuenca de aporte directo al embalse de Itaipú, la cuenca del río Iguazú y la alta cuenca del río Uruguay, aunque no se espera que resulten montos significativos.



Río Paraná



En relación al comportamiento de los ríos en el tramo correntino-paraguayo del río Paraná, se observó disminución de las lluvias. Sólo se registraron montos moderados. El caudal entrante al embalse de Yacyretá alcanzó un máximo de 19.300 metros cúbicos por segundo el 03 de febrero, disminuyendo luego gradualmente a 15.500 metros cúbicos por segundo el 7 de febrero, con un promedio semanal de 17.890 metros cúbicos por segundo (16% más). Se espera que predomine una leve tendencia descendente.



La descarga promedió 17.490 metros cúbicos por segundo (14% más). En Paso de la Patria la onda de crecida llegó a su pico este fin de semana, con un nivel próximo a los 5,00 m. El ascenso promedio semanal fue de 1,06 metros. Se ubica en la franja de aguas medias, situación que no se modificaría en las próximas dos semanas. Se mantendría sin tendencia definida.



El informe del INA publicado en el sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar señala que en la confluencia de los ríos Paraná-Paraguay, se registró un ascenso semanal de 1,06 metros. Considerando el repunte desde el 11 de enero el salto es de 3,80 metros y no se registraba desde enero de 1995. Corrientes promedió 4,33 metros y Barranqueras promedió 4,31 metros.



El 7 de febrero llegó al pico de la onda de crecida normalizadora. Se espera un sostenido descenso, sin salir de la franja de aguas medias. En febrero los promedios mensuales serían de 4,10 metros (levemente por debajo de lo normal, considerando como referencia los últimos 25 años).



El río Paraná en los últimos días se redujo sensiblemente la actividad sobre todo el Litoral. El caudal que ingresa al tramo se estima próximo a los 22.000 metros cúbicos por segundo (levemente por encima del valor promedio de febrero de los últimos 25 años). Se espera una gradual disminución.



Se registraron ascensos del orden de 1,00 metros en términos medios semanales. La onda seguirá propagándose en la próxima semana. En Goya el nivel alcanzaría el pico de 4,46 metros el 11 febrero. Durante este mes promediaría 4,20 metros (coincidente con lo normal).



Río Uruguay



En la cuenca media del Río Uruguay, se va disipando el escenario de lluvias significativas, con montos de variada intensidad durante la última semana. El aporte en ruta aumentó en unos 5.000 metros cúbicos por segundo por efecto de las lluvias de la semana anterior.