El gobernador recibió la visita de su Padre, Manuel Valdés

Lunes, 08 de febrero de 2021

El gobernador Gustavo Valdés recibió este lunes a su padre, Manuel Valdés, quien fuera intendente de Ituzaingó durante dos períodos ( 2005/2013).



La reunión fue en Casa de Gobierno, donde ambos dialogaron sobre las obras que se realizan en esa localidad para el desarrollo productivo y el Mandatario provincial destacó que la gestión del ex intendente fue "clave" para poder concretar estos avances que actualmente impulsa desde el Gobierno provincial.





El Gobernador no ocultó su satisfacción ante este encuentro que tuvo lugar a primera hora en su despacho oficial. "Inicié el lunes con una linda visita: la de mi papá, Manolo", tuiteó al respecto, informando que "dialogamos sobre el desarrollo de Ituzaingó, gracias al Parque Industrial, el puerto y la hidrovía, ya que su gestión como intendente fue clave para estos avances". Y reconoció que "siempre me enriquece contar con su apoyo y experiencia".