Recomendaciones para mejorar los hábitos y lograr una mejor calidad de vida

Lunes, 08 de febrero de 2021

Desde la Dirección de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y a través del Programa Integral para la Atención del Sobrepeso y la Obesidad, realizaron una serie de recomendaciones para mejorar los hábitos alimentarios y físicos, en busca de una mejor calidad de vida de los correntinos.



Según informaron en dicha área, la pandemia del Coronavirus empeoró los índices de personas que sufren estas enfermedades generado por las restricciones que se impusieron al principio, entre otras causas.



“El Coronavirus afecto mucho a esta población”, dijeron desde el equipo técnico de la Dirección de Nutrición, a cargo de Iliana Tognola. Contaron que en base a los resultados de un estudio internacional, Argentina está dentro de los 5 países de Latinoamérica que registró más aumento de peso en su población durante la pandemia.



“No nos olvidemos que ya tenemos un 60% de la población con sobrepeso en Argentina, que es un número muy alto”, recordaron y aseguraron que “la pandemia vino a agravar este cuadro, por razones obvias: se cerraron gimnasios, centros de deporte, pacientes que estaban llevando un tratamiento con nutricionistas no pudieron asistir más, el cambio de horario en los hábitos alimentarios, entre otros”. Fue así que “todas esas acciones en casi un año perjudicaron la salud de los argentinos”, señalaron.



En este marco, realizaron algunas recomendaciones para de a poco ir recuperando una vida saludable. Lo principal “es la realización de actividad física, no es solamente para el cuerpo sino para la mente”, resaltaron y aclararon que “no pasa por practicar un deporte o ir a un gimnasio, también son las actividades recreativas como caminatas, andar en bicicleta, bailar, es decir buscar movernos un poco más todos los días”.



Alientan el consumo de frutas y verduras: “Tratar de comer al menos 5 porciones entre ambas durante el día, tomar mucha agua y no tantas gaseosas o jugos saborizados”. Y por último, manifestaron que “si necesitan una atención más personalizada los invitamos a acercarse a los CAPS y solicitar un turno con una nutricionista”.



Días y horarios de atención en consultorios de Nutrición



En el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San José, la Nutricionista atiende los jueves de 8 a 13 horas y viernes de 8 a 12; en el CAPS “Dr. Emilio Coni” se atiende los lunes y miércoles en el horario de 8 a 12; mientras que en el CAPS del barrio Mil Viviendas la atención es de lunes a viernes de 7 a 12; y en el del Laguna Seca los miércoles de 8 a 13 horas y viernes por la tarde de 14 a 19. En el CAPS del barrio Dr. Montaña, la Nutricionista brinda atención únicamente los jueves de 8 a 12; en el CAPS del barrio Industrial los lunes de 8 a 13 y miércoles de 14 a 19; en el Centro de Salud de Laguna Brava la atención son los martes en el horario de 8 a 13; y en el barrio Santa Teresita los martes de 8 a 12 y miércoles de 16 a 20.



Por su parte, en el CAPS del barrio 17 de Agosto se atiende lunes, martes y miércoles de 8 a 12 horas; en el del Molina Punta los martes de 8 a 12; en el CAPS del barrio Quintana lunes, miércoles y viernes de 15 a 18; y en el CAPS del Ponce los miércoles de 15 a 20. Los días y horarios de atención en el CAPS del barrio Juan XIII son los miércoles y viernes de 8 a 12; en el Juan de Vera jueves de 8 a 12; en el del barrio Pirayuí se atiende los martes y jueves de 15 a 18 horas; y en el CAPS del barrio Paloma de la Paz los martes de 15 a 20 y miércoles en el horario de 8 a 13.