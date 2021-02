Campazzo se lesionó en la derrota de Denver Nuggets ante Los Angeles Lakers

Viernes, 05 de febrero de 2021

El base argentino sufrió en su rodilla derecha una molestia que sólo lo dejó jugar dos minutos. Aún se aguarda un parte médico oficial para conocer con exactitud la gravedad del problema.





La noche que tuvo Denver Nuggets antes Los Angeles Lakers estuvo lejos de ser buena. Y es que el equipo del estado de Colorado cayó por 114 a 93 ante el equipo el equipo de LeBron James y encima sufrió la lesión de Facundo Campazzo, quien saltó a la cancha al comienzo del segundo cuarto y sólo pudo jugar dos minutos por una dolencia en su rodilla derecha.





El base argentino, que venía de una buena actuación el pasado domingo en la victoria por 128 a 117 frente a Utah Jazz, acusó el inconveniente físico en una corrida que hizo en un contraataque y tuvo que retirarse del campo de juego. Aún se aguarda un parte médico oficial de Denver Nuggets para conocer la gravedad de la lesión y saber si estará o no disponible para el próximo partido, que será el sábado ante Sacramento Kings. A priori se cree que no se trataría de una lesión ligamentaria.



En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de la franquicia del estado de Colorado, Michael Malone, se refirió a la molestia de Campazzo y contó que el problema en realidad surgió durante la entrada en calor. Además, dejó en claro que fue el propio basquetbolista el que prefirió salir del campo de juego por la molestia. "Facu es un guerrero, y si él dice que no puede jugar por la rodilla es porque realmente debe ser algo doloroso", expresó.