Conmebol difundió el calendario de la Copa Libertadores Viernes, 05 de febrero de 2021 El sorteo de la fase de grupos será el 16 de abril y la primera fecha comenzará semana del 20 del mismo mes.







La fase preliminar durará desde el 24 del corrientes mes hasta la semana del 14 de abril. Una vez definidos los equipos que integren los distintos bolilleros, se llevará a cabo el sorteo de los grupos dos días después.



Esta etapa se pondrá en marcha el 20 de abril y terminará la semana del 26 mayo. En tanto, tras conocerse los 16 que buscarán el título, el 2 de junio será el sorteo.



Los octavos de final se iniciarán en la semana del 14 y finalizarán en la del 18 de julio, después de la disputa de la Copa América que organizarán Argentina y Colombia; mientras que los cuartos de final serán a partir del 11 de agosto y las semifinales están programadas para el 22 y 29 de septiembre.





Final única el 20 de noviembre



En noviembre se jugará primero una nueva doble fecha para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y la definición de la Copa Libertadores de América está prevista para el 20 de ese mes.



Como en la edición anterior que ganó Flamengo y en esta que también tendrá como campeón a un equipo brasileño, la final será a un solo partido y todavía resta definir la sede.



Todos los clasificados a la Copa Libertadores 2021 hasta el momento:

Por ahora ya son 34 los equipos que se aseguraron un lugar en la próxima edición del certamen continental y solo restan confirmarse otros 13. Además de los argentinos ya mencionados, los que también aseguraron boleto son:



PRIMERA FASE

Royal Pari (Bolivia), Universidad Católica (Ecuador), Guaraní (Paraguay) César Vallejo (Perú), Caracas (Venezuela). Falta definir Uruguay 4.



SEGUNDA FASE

San Lorenzo, Bolívar (Bolivia), Libertad (Paraguay), Deportivo Lara (Venezuela), Ayacucho (Perú), Independiente del Valle (Ecuador), Junior y Atlético Nacional (Colombia). Falta definir los tres que avanzan desde la primera fase; Chile 3 y 4; Brasil 5 y 6; y Uruguay 3



FASE DE GRUPOS:

Argentina: Boca / River / Racing / Argentinos Juniors / Vélez/Defensa y Justicia



Bolivia: Always Ready / The Strongest



Brasil: Palmeiras y otros cinco



Chile: - / -



Colombia: América de Cali / Independiente Santa Fe



Ecuador: Barcelona / Liga de Quito



Paraguay: Cerro Porteño / Olimpia



Perú: Sporting Cristal / Universitario



Uruguay: - / -



Venezuela: Deportivo La Guaira / Deportivo Táchira



*Chile tiene clasificados a Universidad Católica y Unión La Calera, pero aún no se saben sus posiciones.



El calendario completo de la Copa Libertadores





Boca, River, Racing, Argentinos Juniors, Vélez, San Lorenzo y Defensa y Justicia son los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores, la cual ya tiene definido su calendario para la edición 2021. El 16 de abril será el sorteo de la fase de grupos, a la que aspira llegar el Ciclón, ya que tiene que pasar la etapa dos y tres de la preliminar.La fase preliminar durará desde el 24 del corrientes mes hasta la semana del 14 de abril. Una vez definidos los equipos que integren los distintos bolilleros, se llevará a cabo el sorteo de los grupos dos días después.Esta etapa se pondrá en marcha el 20 de abril y terminará la semana del 26 mayo. En tanto, tras conocerse los 16 que buscarán el título, el 2 de junio será el sorteo.Los octavos de final se iniciarán en la semana del 14 y finalizarán en la del 18 de julio, después de la disputa de la Copa América que organizarán Argentina y Colombia; mientras que los cuartos de final serán a partir del 11 de agosto y las semifinales están programadas para el 22 y 29 de septiembre.Final única el 20 de noviembreEn noviembre se jugará primero una nueva doble fecha para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y la definición de la Copa Libertadores de América está prevista para el 20 de ese mes.Como en la edición anterior que ganó Flamengo y en esta que también tendrá como campeón a un equipo brasileño, la final será a un solo partido y todavía resta definir la sede.Todos los clasificados a la Copa Libertadores 2021 hasta el momento:Por ahora ya son 34 los equipos que se aseguraron un lugar en la próxima edición del certamen continental y solo restan confirmarse otros 13. Además de los argentinos ya mencionados, los que también aseguraron boleto son:PRIMERA FASERoyal Pari (Bolivia), Universidad Católica (Ecuador), Guaraní (Paraguay) César Vallejo (Perú), Caracas (Venezuela). Falta definir Uruguay 4.SEGUNDA FASESan Lorenzo, Bolívar (Bolivia), Libertad (Paraguay), Deportivo Lara (Venezuela), Ayacucho (Perú), Independiente del Valle (Ecuador), Junior y Atlético Nacional (Colombia). Falta definir los tres que avanzan desde la primera fase; Chile 3 y 4; Brasil 5 y 6; y Uruguay 3FASE DE GRUPOS:Argentina: Boca / River / Racing / Argentinos Juniors / Vélez/Defensa y JusticiaBolivia: Always Ready / The StrongestBrasil: Palmeiras y otros cincoChile: - / -Colombia: América de Cali / Independiente Santa FeEcuador: Barcelona / Liga de QuitoParaguay: Cerro Porteño / OlimpiaPerú: Sporting Cristal / UniversitarioUruguay: - / -Venezuela: Deportivo La Guaira / Deportivo Táchira*Chile tiene clasificados a Universidad Católica y Unión La Calera, pero aún no se saben sus posiciones.El calendario completo de la Copa Libertadores