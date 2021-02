Intento de motín en una cárcel de Corrientes con un interno en el techo

Miércoles, 03 de febrero de 2021

El confuso episodio se registró este martes al mediodía. Los reclusos solicitan la habilitación de las visitas, informaron fuentes oficiales.





Un intento de motín se registró este martes en la Unidad Penal Nº 6 ubicada en la localidad correntina de San Cayetano, donde hubo una represión y un interno terminó en el techo de la institución, detallaron fuentes oficiales.



El hecho se registró durante le mediodía, cuando el preso comenzó la protesta en el Pabellón 3 Diego Cáceres, un interno que cuenta con un antecedente de haber actuado de la misma manera en la Unidad Penal Nº 1.



"Tenía ganas de tirarse y le pedía a todos que hagan una revuelta, pero nadie se prestó por suerte", detalló una fuente penitenciaria



En ese sentido, la misma fuente señaló que los internos están solicitando que se habiliten las visitas: "Es el único establecimiento carcelario que hace más de un mes no permite las visitas de nadie, por eso están un pocos inquietos", dijo el portavoz.



"En la medida que bajen los casos de covid entre el personal penitenciario y los internos, se va a ir permitiendo", agregó.



Además, detalló que el inconveniente "no pasó a mayores" y que "enseguida se lo redujo (a Cáceres) y todo solucionado".



A su vez, desde el entorno de los internos indicaron que se trató de un hecho registrado en un anexo de condenados que tiene ese centro de alojamiento para procesados y que no es numerosa la población. No obstante, afirmaron que hubo reacción penitenciaria.