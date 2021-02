La Ministra y Directivos se reunieron para tratar el protocolo de regreso a las aulas

Miércoles, 03 de febrero de 2021

La ministra de Educación Susana Benítez, se reunió con las directoras de los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Gestión Privada.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Situaciones del ministerio de Educación, en el marco de las reuniones que comenzará a llevar a cabo la titular de la cartera educativa con los diferentes referentes de la cartera educativa provincial, como eje central el protocolo que se llevará adelante para el retorno a la presenciabilidad del ciclo lectivo 2021.







A este encuentro asistieron: el Subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, directora de Nivel Secundario Práxedes López, directora de Enseñanza Privada Alejandra Moncada, Presidente del Consejo General de Educación María Inés Pérez de Varela, Asesora Técnica Pedagógica Mónica Alegre.







Terminada la reunión, la ministra Benítez dialogó con la prensa y señaló: “Uno de los grandes objetivos del año es la vuelta a la presenciabilidad segura, por ello desde el ministerio de Educación ha organizado una agenda de reuniones de trabajo con quienes son los responsables directos del sistema educativo, nivel inicial, primario, secundario de la gestión Estatal y Privado. Por eso, me he reunido con la presidenta del Consejo de Educación, directora de Nivel Secundario y la directora de Educación Privada para poder trabajar este regreso a la presensiabilidad segura. Mañana trabajaremos con el nivel Superior, área de Educación Física y pasado mañana trabajaremos con todo lo referente a la Educación Especial y a la de Adultos son agendas de trabajo que nos llevan a tomar decisiones para el regreso a la presenciabilidad segura”.







Sobre la preocupación del sector gremial por la implementación del protocolo sanitario la titular de la cartera educativa dijo: “ Cuando fue la visita del ministro Trotta los 6 gremios de la provincia habían sumado su voluntad para poder trabajar juntos para volver a la presenciabilidad segura, en ese marco de compromiso los Ministerios de Educación y Hacienda van a empezar a convocar a una serie de reuniones para trabajar no solamente el aspecto salarial que es un tema que siempre nos ocupa previo al inicio del ciclo lectivo, sino que además vamos a trabajar sobre el protocolo , vamos a ir haciendo reuniones de trabajo que empezaron en el día de hoy con los directores de los niveles en base a unos documentos que el Consejo Federal de Ministros va a aprobar en la próxima asamblea”.







Por otra parte, la funcionaria educativa fue consultada sobre el acondicionamiento de los establecimientos educativos antes del inicio del ciclo lectivo por lo que explicó que comenzaron ayer el mantenimiento de las distintas escuelas, en total son 1600 por lo que las tareas se realizaran en forma paulatinamente la limpieza de tanques, fumigación, corte de pasto, arreglos menores y a medida que los directivos van informando el Ministerio actúa a través de la subsecretaria de Infraestructura escolar del área de mantenimiento para poner en condiciones las escuelas “es un trabajo colaborativo de todos que debe sumar a esta posible situación que todos estamos trabajando para un regreso a la presenciabilidad segura” señaló Benítez .







GARANTÍA DEL INCIO DE CLASES







Para finalizar la ministra de Educación, manifestó que en el mes de febrero comenzarán a abrir las escuelas, el 11 llegarán los directivos y al día siguiente los docentes. En tanto la segunda quincena del mes se trabajará con los alumnos que quedaron en proceso de recuperación de saberes del nivel secundario, luego se trabajará conjuntamente con los docentes en una semana que el gobierno Nacional propone para trabajar sobre los protocolos y normas de seguridad. “Esta reunión que acaba de culminar también ha sido clave para los directores de niveles para que puedan dar las líneas de trabajo a los supervisores escolares que son a su vez quienes se contactan con los directivos, todos debemos trabajar colaborativamente para que los niños, jóvenes y sus familias conozcan las normas con la que va a trabajar la escuela en una nueva presenciabilidad segura que no va a ser la virtual a la que veníamos trabajando hasta la época de pre-pandemia”, enfatizó.