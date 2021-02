Alerta en River: Carrascal dio positivo de coronavirus

Martes, 02 de febrero de 2021

El colombiano tiene Covid-19, está asintomático y así se perderá el arranque oficial de la temporada en la Copa Argentina. Además, por contacto estrecho quedó aislado Cristian Ferreira.



El martes arrancó con una noticia importante en River y el protagonista es Jorge Carrascal, quien dio positivo de coronavirus y de esta manera se perderá el debut en la Copa Argentina, que será el lunes que viene y frente a Depro.





Carrascal, sin síntomas y afuera del debut de River



Hoy, el plantel conducido por Marcelo Gallardo se realizó los test de antígenos habituales y ahí se conoció el positivo de Carrascal, quien por el momento no tiene ningún síntoma.



Carrascal tendrá que estar 10 días aislado y, por tal motivo, Gallardo no lo podrá tener en cuenta en el arranque de la actividad oficial, que para el Millonario será el lunes que viene y ante Depro por la Copa Argentina.



Cristian Ferreira, aislado por precaución



Jorge Carrascal no es el único jugador de River que quedó aislado, debido a que también fue separado Cristian Ferreira, quien venía trabajando de manera diferenciada por una lesión muscular.



Carrascal y Ferreira comparten el viaje en auto, por lo que en River decidieron también aislar al otro mediocampista hasta que se haga nuevos estudios y descartar que tenga coronavirus.