Boca presentó a Marcos Rojo: "Es el club más grande de Argentina"

Martes, 02 de febrero de 2021

El defensor brindó una conferencia de prensa como nuevo jugador de la institución y manifestó su alegría de estar en el club. Además, contó dónde lo piensa utilizar Russo y deseó que Pavón se quede.





Marcos Rojo fue presentado como nuevo refuerzo de Boca y manifestó su alegría por vestir la camiseta del Xeneize. Además, habló sobre los llamados que recibió de distintos clubes, el lugar donde lo piensa utilizar Russo y reveló que desea que Cristian Pavón se quede en el club.





El defensor de 30 años contó cómo se dieron las negociaciones y sus charlas con Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo, antes de arribar al club. "Estoy muy feliz de estar acá, están mis familias y amigos. Muy contento de compartir. Agradecer al presidente por el esfuerzo. Venía hablando con Román hace tiempo, hubo llamados y el contacto siempre estuvo. Supe del esfuerzo, fue un trabajo largo, pero se pudo firmar. Estoy muy feliz", señaló.



El jugador que disputó dos Mundiales con la Selección Argentina destacó lo que significa llegar al conjunto de La Ribera: "Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno, es el club más grande de Argentina, me tocó en el Manchester seis años, estoy acostumbrado a salir a buscar todos los partidos".



Play Video

Además, confesó que mantuvo una charla con Miguel Ángel Russo y reveló en qué posición piensa utilizarlo el DT. "Tuve la suerte de charlar con Miguel. Hablamos de fútbol, de lo que pretendía y me dijo que me va a utilizar como central. Conozco la posición y me gusta mucho, también lo puedo hacer de lateral", confirmó.



El ex-Estudiantes contó cómo se siente físicamente y cuándo estará a disposición del técnico. "Tengo doce o trece días, me va a venir bien para conocer a mis compañeros y ponerme bien. Me estaba entrenando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Miguel me dijo que tenía un plan para mí para ponerme rápido para competir por un lugar", aseguró.



Rojo también se refirió al encuentro con el plantel y deseó que Pavón se quede en la institución. "Hoy pensaba que voy a jugar el superclásico. Lo miré tanto. A Licha (López) lo crucé ayer, con Carlitos. Con varios de los chicos. Con Más, que compartí tiempo con ellos. Seguro le insistiré a Pavón", destacó.



TODAS LAS DECLARACIONES DE ROJO EN SU PRESENTACIÓN

Su estado físico

"Me encuentro bien en lo físico, estaba entrenando en Manchester. Las primeras semanas me costó, pero al final me encontraba bien y quería jugar. Como no tenía jugar, me vine para acá. Ponerme bien desde lo físico y agarrar ritmo con la pelota, para cuando el DT me necesite esté listo para jugar".



La ilusión de la Copa Libertadores

"El sueño de todos es ganar la Copa Libertadores. Mi viejo es enfermo fanático, nos pasábamos noches enteras mirando la Copa. El sueño de todo hincha es la Copa. Cuanto antes jugarla y competir, será hermoso"



El cariño de la gente de Boca

"Cuando salí a la calle sentí mucho el cariño. Gente esperando en la clínica, acá en el club. Que lo demuestren del primer minuto es algo muy lindo".



El deseo de que Pavón se quede y las ganas de jugar el Superclásico

"Muy contento por jugar el Superclásico, me crucé con Kichan (Pavón), con Carlitos (Tevez), charlé mucho con ellos... voy a insistir para que Cristian se quede".



Lo que puede aportar

"Es un paso importantísimo en mi carrera. Tengo 30 años y mucho para dar. Es un desafío nuevo. Contento y motivado para empezar a jugar."



El interés de River y Estudiantes

"Me han llamado de todos lados, no solo de River o Estudiantes pero ya tenía la decisión tomada y en mi cabeza de jugar en Boca, se lo había dicho a Román."



Su lugar dentro del equipo

"Hablé con Russo, me va a utilizar como central, puedo hacerlo como lateral. Es un puesto que conozco, ya quiero ponerme a entrenar"



El llamado de Estudiantes y su elección por el Xeneize

"Soy un agradecido a la gente de Estudiantes, he hablado con Verón cuando se enteró que estaba lo de Boca. Pero hoy me toca defender estos colores y voy a hacerlo a muerte"



Lo que significa vestir la camiseta del Xeneize

"Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno, es el club más grande de Argentina, me tocó en el Manchester seis años, estoy acostumbrado a salir a buscar todos los partidos"



Las negociaciones con Boca para cerrar su llegada

"Estoy muy feliz de estar acá. Había llamados de otros clubes. pero ya venía hablando con Román, fue un trabajo arduo, pero pude firmar ayer y estoy feliz de estar en Boca"



Boca le dio la bienvenido a Rojo

El club realizó un contenido multimedia repasando la trayectoria del defensor. "Te estábamos esperando", es el mensaje con el que finaliza el video.





CÓMO LLEGÓ ROJO A BOCA

Rojo arribó al Xeneize como jugador libre ya que, pese a que tenía contrato con el conjunto inglés hasta el 30 de junio, llegó a un acuerdo para rescindir el vínculo y volver al país. Por lo tanto, el Xeneize solo deberá hacerse cargo de su salario.



Más allá de su jerarquía y voz de mando, el defensor llega sin mucho rodaje en el último tiempo ya que lleva más de tres meses sin jugar y el último partido que disputó fue en Inglaterra, con la Reserva del United, el 23/10/2020 en el triunfo por 2-1 sobre Everton y como lateral por la izquierda.



Antes de eso había jugado un encuentro con la camiseta de Estudiantes, el único en su vuelta, en febrero del año pasado en una derrota ante Defensa y Justicia por 2-1. Una semana después sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo durante la práctica en City Bell.





QUÉ PUEDE APORTARLE ROJO A BOCA

El cuerpo técnico de Boca sabe que con Marcos Rojo suma un jugador de primer nivel para el fútbol argentino, que era la premisa del mercado de pases. El exintegrante de la Selección Argentina, es un futbolista que más allá de su inactividad -jugó apenas dos partidos en los últimos 14 meses- tiene jerarquía, voz de mando y experiencia internacional: campeón de la Libertadores, dos mundiales y Premier League.



DÓNDE SE IMAGINA RUSSO A ROJO EN BOCA

Marcos Rojo comenzó su carrera como lateral izquierdo. En esa posición -en una línea de cinco defensores- le marcó un golazo a Boca en el Apertura 2010. Alejandro Sabella también lo utilizó en la banda en el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, luego se reconvirtió en central, que es el lugar en el que lo piensa Miguel Ángel Russo como primera opción.



No obstante, el plantel xeneize tiene varios zagueros (Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Carlos Zambrano y también el pibe Gastón Ávila), mientras que el lateral izquierdo mostró algunas falencias. Frank Fabra, el titular, quedó apuntado tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Santos. Y Emmanuel Mas, el relevo, tampoco terminó de afianzarse. Por lo tanto, no sería descabellado pensarlo a Rojo como número 3.